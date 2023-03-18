هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب قهرمان مرعش التركية
وقَّع زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر في منطقة غوكسون بولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" قولها "إن هزة أرضية بقوة 4.2 درجات وقعت في ولاية قهرمان مرعش، عند الساعة 12:25 بتوقيت اجرينيش".
وأشارت إلى أن "الزلزال وقع على عمق 6,99 كيلومترات تحت سطح الأرض"، ومركزه قضاء "أندرين".
هزة أرضية بقوة 4.6 درجات وقعت في ولاية قهرمان مرعش، عند الساعة 08:14.. مركز الزلزال بمنطقة غوكسون، وعلى عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.
إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"
وفي 6 شباط/فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات، وكان مركزه ولاية قهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا هائلًا.