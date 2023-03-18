هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب قهرمان مرعش التركية

وفي 6 شباط/فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات، وكان مركزه ولاية قهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا هائلًا.