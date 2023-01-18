على رأسها القرش والشفنين.. أسماك حيوية للبيئة مهددة بالانقراض

حذرت دراسة مقلقة من أن حوالي ثلثي أنواع أسماك القرش والشفنين (سمكة الشيطان) والشعاب المرجانية، معرضة لخطر الانقراض.

ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثو جامعة سايمون فريزر في كندا، هناك العديد من العوامل التي تسهم في دفع هذه السلالات الحيوية نحو الانقراض، وخاصة الصيد الجائر.

ودرس الباحثون الأنواع المدرجة في قائمة الكائنات المعرضة للانقراض للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والمعروفة بالقائمة الحمراء، والتي تشمل أكثر من 150 ألف سلالة في جميع أنحاء العالم، منها حوالي 42 ألف سلالة مهددة بالانقراض، أي حوالي 28% من كل السلالات الموجودة على الأرض.