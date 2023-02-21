اكتشاف 7 أنواع جديدة من العناكب
في كشف علمي مثير، نجح مجموعة من الباحثين في اكتشاف 7 أنواع جديدة من العناكب توفر نظرة مختلفة على تقدم وتطور العناكب، حسب اختلاف الظروف البيئية.
وفي بحث مشترك بين جامعتي ويسكونسن-ماديسون الأمريكية وHUJI في القدس، اكتشف فريق من الباحثين 7 أنواع جديدة من عناكب الشبكة القمعية في كهوف في شمال إسرائيل.
وقال الفريق إن هذا النوع من العناكب يعيش في الكهوف فقط وغالبا ما تعتمد خصائصها على البيئة التي تعيش فيها، والتي عادة ما يكون الضوء فيها منخفضًا ولا تتضمن أي مظاهر للحياة النباتية، بينما يتوافر فيها الحجر الجيري بكثرة.
إلا أن الفريق فوجئ بتغير مثير في طبيعة العناكب المكتشفة من أجل التكيف مع الحياة في الظلام، إذ كانت العناكب التي عُثر عليها عند مدخل الكهوف عمياء جزئيًا.
ولاحظ الفريق أن العناكب الأخرى التي عثر عليها متعمقة أكثر داخل الكهوف وتسكن تجاويفها، كانت عمياء بشكل كلي.
وقال إفرات غافيش، الباحث وأحد معدي الدراسة: "تظهر النتائج المذهلة للدراسة أن الأنواع الجديدة المكتشفة، تشبه إلى حد ما أنواع عناكب الكهوف في مناطق البحر الأبيض المتوسط في جنوب أوروبا، مقارنة بتلك الأنواع التي عادة ما تعيش عند مدخل الكهوف في إسرائيل".
وأضاف البروفيسور درور هاولينا: "نحتاج إلى حماية الطبيعة الفريدة لإسرائيل، والحفاظ على أنظمتها تحت الأرض مع مواصلة استكشاف الظروف التي ساهمت في تكون هذه الأنظمة الطبيعية في البلاد".
ويشير الفريق إلى أن هذه العناكب طورت عدة طرق للتكيف مع ظروف البيئة المحيطة، على عكس أسلافها التي عاشت خارج الكهوف وانهارت نتيجة الاحتباس الحراري، ما يساهم بالتالي في تقديم نظرة عن كثب لكيفية تطوير العناكب وغيرها من كائنات لطبيعتها لصالح استدامتها والتكيف مع اختلاف الظروف البيئية، بدلا من الاستسلام لها والانقراض.