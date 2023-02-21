في كشف علمي مثير، نجح مجموعة من الباحثين في اكتشاف 7 أنواع جديدة من العناكب توفر نظرة مختلفة على تقدم وتطور العناكب، حسب اختلاف الظروف البيئية.

وفي بحث مشترك بين جامعتي ويسكونسن-ماديسون الأمريكية وHUJI في القدس، اكتشف فريق من الباحثين 7 أنواع جديدة من عناكب الشبكة القمعية في كهوف في شمال إسرائيل.

وقال الفريق إن هذا النوع من العناكب يعيش في الكهوف فقط وغالبا ما تعتمد خصائصها على البيئة التي تعيش فيها، والتي عادة ما يكون الضوء فيها منخفضًا ولا تتضمن أي مظاهر للحياة النباتية، بينما يتوافر فيها الحجر الجيري بكثرة.