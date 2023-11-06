المدن الإسفنجية.. هل تتصدى لتغيرات المناخ؟

يتبنى مخططو المدن حول العالم نهجًا مبتكرًا للتصدي للتهديد المتزايد للفيضانات التي تفاقمت بسبب تغير المناخ. فمن شوارع مونتريال المزدحمة إلى الأماكن الحضرية المترامية الأطراف في الصين، يكتسب مفهوم "المدن الإسفنجية" أهمية كحل مستدام لمعالجة القضية المتمثلة بالفيضانات في المناطق الحضرية.

حديقة "بيير دانسيراو"

وبحسب موقع cbc الإخباري، تعاني مدينة مونتريال الكندية من الأمطار الغزيرة وأنظمة الصرف الصحي المثقلة، إلا أنها اتخذت خطوة مبتكرة نحو معالجة الفيضانات، وهو نهج يظهر بوضوح في حديقة "بيير دانسيراو".

وتقع هذه الحديقة عند قاعدة منحدر داخل حي كثيف السكان، وتتضمن إستراتيجيات مبتكرة لإدارة المياه. عندما تهطل الأمطار الغزيرة، تتدفق المياه إلى الحديقة، ما يؤدي إلى إنشاء بحيرة مؤقتة أسفل جسور المشاة. كما تضمن المساحة الخضراء المصممة بعناية والمليئة بالأعشاب والشجيرات والصخور أن تتخلل المياه الزائدة الى التربة ونظام مياه الأمطار ببطء.

وأوضح فيليب سابورين، المتحدث الرسمي باسم مدينة مونتريال، النهج الجديد للمدينة، قائلاً: "بدلاً من رؤية المطر كشيء سيئ، نحن الآن نحتفظ به ونحوّله إلى شيء جميل".