ولد الغزواني يشكو من تصحر 80 % من أراضي موريتانيا

شكا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني من تعرض ما يربوا على 80% من المساحة الترابية في البلاد لظاهرة التصحر، مطالبا برفع مستوى الدعم للدول النامية في مواجهتها للتحديات البيئية، والوفاء الفوري بما تقدم الالتزام به من ذلك.

وقال ولد الغزواني خلال كلمة له في قمة "دول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي" والتي افتتحت في دبي الجمعة، إن موريتانيا من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وما ينشأ عنها من تصحر وجفاف واضطراب في التساقطات المطرية من حيث الندرة والغزارة.

وتابع الرئيس الموريتاني، أن موجات الجفاف المتتالية تساهم في تمزيق الأنسجة الاجتماعية والاقتصادية الريفية، مهددة الأمن الغذائي ومعيقة التنمية الاقتصادية بتأثيرها السلبي على قطاعات حيوية، مثل الموارد المائية والإنتاج الزراعي والتنمية الحيوانية، والثروة البحرية والمنظومات البيئية الطبيعية.