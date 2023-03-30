أكواب المشروبات الورقية تهدد البيئة.. وابتكار يحولها لسماد طبيعي
ظهرت خلال السنوات الأخيرة منتجات الأكواب المصنوعة من الورق والتي تستخدم لمرة واحدة لتقديم المشروبات الساخنة والباردة.
وقد يعتقد الكثيرون أن هذه الأكواب الورقية مستدامة، إذ إن مادة البلاستيك المستخلصة من مشتقات الوقود الأحفوري الضار بالبيئة، تدخل في صناعتها، وذلك حتى تحافظ على متانتها لمنع تسرّب المشروبات أثناء استخدامها.
ولذلك، فبعد الانتهاء من استخدامها لا يمكن إعادة تدويرها، إذ ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات، لتلوث مخلفاتها من البلاستيك البيئة، لمئات السنين.
أكواب ورقية جديدة تتحلل طبيعيًّا
وبعد أعوام من المحاولات البحثية للتغلب على هذه المشكلة، نجح فريق من خبراء المواد المستدامة برئاسة شركة "phade" الأمريكية لصناعة منتجات قابلة للتحلل، في التوصل إلى حل واعد لتصنيع أكواب ورقية للاستعمال لمرة واحدة للمشروبات الساخنة، والتي تتحلل بشكل طبيعي بعد الانتهاء من استخدامها.
وصنع فريق الخبراء هذه الأكواب من الورق، ومادة طبيعية مستخلصة من تخمير زيت الكانولا، والتي يشار إليها باسم "بولي هيدروكسيل الكانوتيس".
وأكد الخبراء أن هذه الأكواب الجديدة تعتبر بديلًا مستدامًا عن الأكواب الورقية والتي تدخل في صناعتها المواد البلاستيكية القائمة على الوقود الأحفوري، إذ إنها تتحلل بالكامل طبيعيًّا في غضون أشهر من استخدامها وتعود إلى الأرض كسماد طبيعي، ومن شأن ذلك الحد من التلوث البلاستيكي العالمي.
يذكر أن الأكواب الورقية يشاع استخدامها لتقديم المشروبات الساخنة والباردة في منافذ بيع الأطعمة حول العالم.