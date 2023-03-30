أكواب المشروبات الورقية تهدد البيئة.. وابتكار يحولها لسماد طبيعي

أكواب ورقية جديدة تتحلل طبيعيًّا

وبعد أعوام من المحاولات البحثية للتغلب على هذه المشكلة، نجح فريق من خبراء المواد المستدامة برئاسة شركة "phade" الأمريكية لصناعة منتجات قابلة للتحلل، في التوصل إلى حل واعد لتصنيع أكواب ورقية للاستعمال لمرة واحدة للمشروبات الساخنة، والتي تتحلل بشكل طبيعي بعد الانتهاء من استخدامها.

وصنع فريق الخبراء هذه الأكواب من الورق، ومادة طبيعية مستخلصة من تخمير زيت الكانولا، والتي يشار إليها باسم "بولي هيدروكسيل الكانوتيس".