أطلق سحابة بارتفاع 7 كم.. ثوران بركان ميرابي بإندونيسيا

ويعد ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان بالفعل مصنفا عند ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.

وقال مسؤول في مركز مراقبة محلي: "لم يتم إجلاء أي سكان.. حدث هذا لمرة واحدة فقط عندما وقعت خمسة إلى ستة انهيارات أرضية. إذا استمرت زيادة التدفقات وامتدت لمسافة أكثر من سبعة كيلومترات فمن المحتمل توصية السكان بالإخلاء".

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى. وكان آخر ثوران عنيف سابق للبركان ميرابي في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا.