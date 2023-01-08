مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر بفعل الأمطار الغزيرة
بدأت الأعشاب الخضراء بالنمو في مساحات واسعة من جبال وسهول منطقة مكة المكرمة في غرب السعودية، حيث خلفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الفترة الماضية منظرًا فريدًا.
وشهدت منطقة مكة، هطولات غزيرة للمطر في الفترة القليلة الماضية، وتسببت في بعض مدن المنطقة الشاسعة، سيما جدة والمدينة المقدسة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات بينما جرت السيول الجارفة بعدة مواقع.
وتسابقت محطات التلفزة المحلية وهواة التصوير السعوديون في توثيق البساط الأخضر الذي نما على مساحات واسعة من المنطقة، لا سيما مرتفعاتها الجبلية وسهولها، حيث هيمن لون العشب الأخضر على لون الأرض البني الشاسع في مشهد غير معتاد كثيرًا.
ويظهر في فيديو حديث نشرته إمارة منطقة مكة عبر حسابها في "تويتر"، كيف نما العشب بشكل واضح على الجبال المحيطة بمدينة مكة بينما خرج البعض للتنزه في تلك الأجواء التي حضرت فيها الإبل للرعي أيضا.
كما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو آخر لربيع مكة المبكر، إذ لا تزال الأمطار وموسم الشتاء في المملكة في البدايات.
بينما تقول قناة "الإخبارية" الرسمية إن البساط الأخضر يغطي جميع مدن منطقة مكة وطرقاتها، سيما المنطقة الواقعة على الطريق بين مدينتي مكة وجدة المطلة مباشرة على البحر الأحمر.
ولم يقتصر تداول صور ومقاطع فيديو الحلة الجديدة لمكة المكرمة على السعوديين، إذ للمدينة المقدسة عشاقها في جميع أنحاء العالم، وقد دونوا تعليقاتهم إعجابًا بالمنظر الجميل الذي حرص كثير من سكان مكة على توثيقه.