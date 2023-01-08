مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر بفعل الأمطار الغزيرة

بدأت الأعشاب الخضراء بالنمو في مساحات واسعة من جبال وسهول منطقة مكة المكرمة في غرب السعودية، حيث خلفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الفترة الماضية منظرًا فريدًا.

وشهدت منطقة مكة، هطولات غزيرة للمطر في الفترة القليلة الماضية، وتسببت في بعض مدن المنطقة الشاسعة، سيما جدة والمدينة المقدسة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات بينما جرت السيول الجارفة بعدة مواقع.