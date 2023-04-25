الإمارات تشهد ظاهرة "يولات الثريا".. فما هي؟

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري، ظاهرة تعرف باسم "نجوم الثريا" أو ما يطلق عليها محلياً "يولات الثريا".

وذكرت "جمعية الإمارات للفلك" أن الظاهرة هي تغيرات مناخية مصحوبة بأمطار رعدية تكون غزيرة إذا هطلت، وعادة تستبق غياب "نجوم الثريا" بنحو 10 أيام.

وستحدث الظاهرة خلال الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل تمهيدا لطلوعها خلال الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وقال إبراهيم الجروان رئيس الجمعية إن "(يولات الثريا) امتداد لما يعرف بالسرايات وتتمثل في منخفضات جوية تؤثر في عموم الجزيرة العربية خلال الفترة من منتصف مارس إلى منتصف مايو".

وأضاف: "أما (ضربة الثريا) فهي حالة مدارية في بحر العرب وبحر عمان لها تأثير على البحر حيث يهيج بعنف على البر فتتسبب السيول والعواصف في تساقط الأشجار والنخيل، وموعدها مع طلوع الثريا.

وأشار إلى أن الثريا هي عنقود نجمي أو مجموعة من النجوم المتقاربة ترى كسحابة من النجوم تبرز منها 7 نجوم وهي من أشهر النجوم عند العرب وعند الشعوب القديمة.

وأطلق الإغريق على الثريا "الأخوات السبع" أو "بلياديس"، وسماها المصريون "نيت" والأتراك "أولكر" والصينيون "ماوتو" واليابانيون "سوبارو" والعبرانيون "كماه"، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكر الجروان أن "الثريا تغيب عن الأنظار لمدة تتراوح ما بين 30 و 40 يوماً، أما فعليا فهي تقارن الشمس بين 8 مايو إلى 28 مايو، وتنتقل فيها من نجم يشاهد مساء فوق الأفق الغربي إلى نجم يشاهد صباحا فوق الأفق الشرقي".