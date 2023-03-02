بيئة ومناخ
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جزيرة سومطرة الأندونيسية
هز زلزال بقوة 5.7 درجة، جنوب جزيرة سومطرة في أندونيسيا، اليوم الخميس، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
وبين المركز أن الزلزال كان على عمق 47 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وتتعرض سومطرة بين فترة وأخرى لزلازل، حيث ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل الجزيرة، في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي شباط/ فبراير 2022، ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة، جزيرة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة، أسفر عن مقتل 7 على الأقل وإصابة العشرات.
وشعر بذلك الزلزال السكان في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.