زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جزيرة سومطرة الأندونيسية

وتتعرض سومطرة بين فترة وأخرى لزلازل، حيث ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل الجزيرة، في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي شباط/ فبراير 2022، ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة، جزيرة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة، أسفر عن مقتل 7 على الأقل وإصابة العشرات.

وشعر بذلك الزلزال السكان في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.