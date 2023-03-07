تركيا.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ولاية "قيصري"
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة، اليوم الثلاثاء، قضاء "إنجه صو" في ولاية قيصري وسط تركيا، وفق ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.
ونقلت الوكالة عن موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، القول إن الزلزال قد وقع عند الساعة 14:47 (+3 ت غ)، على عمق 12.8 كيلو متر.
وأوضحت أنه لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
كما أشار موقع "آفاد" إلى أن الولاية شهدت هزتين إضافيتين لاحقا، بقوة 4.4 درجة، و4.3 درجة.
من جانبه، قال رئيس "آفاد"، يونس سيزر، في بيان على "تويتر"، إنه لم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال، لافتا إلى استمرار الفرق المختصة في عمليات مسح الأضرار، مؤكدا جاهزيتها للتدخل لدى رصد أي حالات سلبية.
وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.