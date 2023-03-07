تركيا.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ولاية "قيصري"

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة، اليوم الثلاثاء، قضاء "إنجه صو" في ولاية قيصري وسط تركيا، وفق ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، القول إن الزلزال قد وقع عند الساعة 14:47 (+3 ت غ)، على عمق 12.8 كيلو متر.

وأوضحت أنه لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.