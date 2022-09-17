اليابان تحث سكان جزيرة كيوشو على الإخلاء ترقبا لعاصفة غير مسبوقة

حثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السبت، السكان على إخلاء بعض أجزاء من جزيرة كيوشو الجنوبية، قبيل وصول إعصار قوي وكبير من المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار يصل منسوبها إلى نصف متر عند بلوغه البر، الأحد.

وصنف مركز التحذير المشترك من الأعاصير التابع للبحرية الأمريكية الإعصار نانمادول على أنه إعصار شديد القوة، ومن المحتمل أن يكون العاصفة المدارية الأكثر تدميرا في اليابان منذ عقود.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنها ”قد تصدر تحذيرا خاصا لمقاطعة كاجوشيما وأنحاء أخرى من جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوب اليابان، بحلول مساء السبت؛ نظرًا لاحتمال هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق“.

وقال ريوتا كورورا المسؤول بالوكالة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إنه ”من المحتمل أن تتعرض المنطقة لعواصف وهطول أمطار على نحو غير مسبوق، وحث السكان على الإخلاء قبل حلول الظلام“.

وقد تهطل أمطار يبلغ منسوبها 500 مليمتر على كيوشو، الأحد، في حين قد تشهد منطقة توكاي وسط البلاد هطول أمطار يصل منسوبها إلى 300 مليمتر.

واقترب إعصار نانمادول من جزيرة مينامي- دايتو بجنوب اليابان متجها للشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة، بعد ظهر السبت. ومن المتوقع أن تنحرف العاصفة شرقا وتمر فوق طوكيو، الثلاثاء، قبل أن تنتقل إلى البحر الأربعاء.