مشاهد صادمة لحجم السيول التي اجتاحت مناطق في الإمارات

وثقت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لحجم السيول التي اجتاحت مناطق في دولة الإمارات جراء منخفض جوي صيفي نادر من نوعه تشهده البلاد مؤخراً.

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وفي كلباء اجتاحت السيول الشوارع وأغرقت السيارات وأدت إلى تلف عدد من الممتلكات في طريقها.

وفي منطقة مسافي بإمارة الفجيرة كانت السيول جارفة على مساحات واسعة وتم توثيق الحالة بكاميرات بعض الأفراد في المنطقة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، الخميس، من استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة وجريان الأودية على بعض المناطق الشرقية والجبلية، مطالباً بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أماكن جريان الأودية والانزلاقات وتجمعات المياه.

يشار إلى أن عاصفة مطرية قوية أعقبت سيولا وارتفاعا في مستوى المياه، ضربت يوم الأربعاء، مناطق واسعة من دولة الإمارات، لاسيما مناطقها الشرقية، وسط استنفار حكومي لإيواء المتضررين، وتوفير الخدمات والمساعدة للمحتاجين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن تلك الحالة جاءت بسبب تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية، وامتدت على بعض المناطق الداخلية تصاحبها رياح نشطة السرعة وقوية أحيانًا وتصل سرعتها إلى 45 كم/س.