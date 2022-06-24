عواصف مطرية شديدة تضرب سلطنة عمان وجنوب السعودية

شهدت مناطق مختلفة من سلطنة عمان، وبعض المناطق الجنوبية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عواصف مطرية غزيرة، صاحبتها رياح شديدة وعواصف رعدية، تسببت بتشكل السيول وجريان الأودية والشلالات.



وضربت العاصفة ولايات عدة في محافظات شمال الشرقية، والداخلية، والظاهرة، في سلطنة عمان، فضلاً عن محافظات في منطقة عسير الواقعة في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية.

ووثقت الحسابات الإخبارية المعنية بمتابعة أخبار الطقس في البلدين مقاطع فيديو للعواصف الشديدة التي تعرضت لها هذه المناطق.

وأظهرت مقاطع الفيديو حجم الهطولات الغزيرة والرياح الشديدة في سلطنة عمان، لا سيما ولايات إبراء والمضيبي في محافظة شمال الشرقية، وولاية الحمراء وولاية نزوى وولاية أزكي في محافظة الداخلية، وولاية ينقل وولاية عبري في محافظة الظاهرة.

وبحسب المقاطع الموثقة والتي نشرها حساب ”طقس عمان“، المعني بمتابعة آخر توقعات الطقس وتغطية الحالات الجويّة والظواهر الفلكية والطبيعية في السلطنة، فقد تسببت هذه الأمطار بجريان غزير للأودية وسقوط بعض الأشجار إثر الرياح الشديدة.

كما علقت بعض السيارات في مجاري الأودية الغزيرة، وفق ما أظهرته المقاطع، رغم التحذيرات الرسمية السابقة من الأرصاد الجوية العمانية من العواصف، ومطالبة السكان بالحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية والشواطئ.

وأظهرت مقاطع نشرها حساب ”طقس العرب – السعودية“، الحساب المعني بنقل أخبار الطقس وتوقعاته في المملكة، الهطولات المطرية في بعض المناطق الجنوبية في المملكة، والتي بدت أخف من الهطولات في السلطنة.

ونُقلت المقاطع من مناطق (خميس مشيط ورجال ألمع) في منطقة عسير، التي حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية سابقاً من تعرضها لأمطار تتراوح شدتها من متوسطة إلى شديدة.

#يحدث_الان ⚡️⛈️

جمعة ماطرة بغزارة في رجال ألمع .. تبارك الرحمن pic.twitter.com/HAtaMX41Fh — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) June 24, 2022

وتوقع المركز هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية ونشاط في الرياح السطحية على عدة مواقع في منطقة عسير وجازان ومكة المكرمة، محذراً من تساقط البرد على بعض المواقع وتشكل السيول.

وتشهد مناطق مختلفة في المملكة هطولات مطرية بين الحين والآخر، حيث لا تقتصر الأمطار على فصل الشتاء فقط، ويناشد الدفاع المدني السعودي على الدوام الجميع بالتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

كما تعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول مواجهة للأعاصير في المنطقة العربية، فيما يعتبر الإعصار الذي ضربها في عام 1977 الأسوأ، حيث تسبب آنذاك في وفاة 105 أشخاص.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرضت السلطنة لإعصار ”شاهين“ الذي تسبب في فيضانات واسعة النطاق، وتسبب بأضرار بشرية ومادية كبيرة.