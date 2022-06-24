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منوعات

اصطفاف الكواكب.. الإمارات والسعودية تشهدان ظاهرة فلكية نادرة
تاريخ النشر: 24 يونيو 2022 10:15 GMT
تاريخ التحديث: 24 يونيو 2022 10:45 GMT

اصطفاف الكواكب.. الإمارات والسعودية تشهدان ظاهرة فلكية نادرة

شهدت الإمارات والسعودية ودول عربية أخرى، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة تسمى "اصطفاف الكواكب" وهي ظاهرة تحدث كل 18 عاما، بحسب خبراء الفلك. ورصدت

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

شهدت الإمارات والسعودية ودول عربية أخرى، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة تسمى ”اصطفاف الكواكب“ وهي ظاهرة تحدث كل 18 عاما، بحسب خبراء الفلك.

ورصدت الظاهرة في سماء الدول العربية آخر مرة في عام 2004، وبحسب خبراء الفلك فإن المرة المقبلة ستحدث في عام 2040.

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وتتمثل الظاهرة في اصطفاف خمسة كواكب من المجموعة الشمسية في خط مستقيم فجر يوم الجمعة في سماء الإمارات، وكان من الممكن رؤيتها بالعين المجردة.

وكانت كافة كواكب المجموعة الشمسية بالإضافة إلى القمر مرئية بالعين المجردة جهة الشرق قبل طلوع الشمس، ما عدا كوكبي نبتون وأورانوس.

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وتداول ناشطون وحسابات متخصصة في الفلك وعلم الكواكب صوراً ومقاطع لتلك الظاهرة بلقطات ترصد الظاهرة الفلكية النادرة من جوانب مختلفة.

ونشر حساب ”القبة السماوية“ الإماراتي المختص بالفلك عبر تويتر صورة للظاهرة مع بيان وضعيات الكواكب، أرفقها بشرح حول طبيعة الظاهرة ومعلومات عنها.

وعلق الحساب على الظاهرة بالقول: ”مشهد سماوي مميز من سماء الإمارات فجر اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 في الجهة الشرقية من السماء. ومشاهدة اصطفاف 5 أجرام سماوية القمر ، مع أريعة كواكب فيما كان عطارد ضعيفا وقريبا من الأفق“.

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وكانت الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية قد استبقت الظاهرة بتغريدة جاء فيها: ”يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة، 24 يونيو 2022، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية – عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل على التوالي – مع وجود القمر ومشاهدة بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة“.

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