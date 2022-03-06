إعصار يتسبب بمقتل 6 في ولاية آيوا الأمريكية

لقي ستة أشخاص حتفهم في إعصار اجتاح مدينة وينترست بولاية آيوا الأمريكية السبت، وفق ما ذكرت صحيفة ”دي موين ريجستر“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين محليين قولهم إن ”الإعصار اجتاح المدينة الواقعة جنوب غربي دي موين عاصمة الولاية في ساعة متأخرة من بعد الظهر مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة“.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء في الولاية، بينما أظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة، فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة الطوب في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

هذا وقد لقي العام الماضي، نحو 83 شخصًا على الأقل مصرعهم في خمس ولايات أمريكية جراء أعاصير مدمرة اجتاحت وسط وجنوب الولايات المتحدة، فيما اعتبر الرئيس جو بايدن أن الأعاصير تشكل ”مأساة تفوق التصور“.

واجتاحت هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية 6 ولايات مخلفة دمارا شاسعا على مئات الكيلومترات إلا أن مايفيلد في ولاية كنتاكي كانت أكثرها تضررا.

وبحسب خبراء الطقس، يتراوح قطر الإعصار المداري ما بين 320 و500 كلم، ويصل في بعض الحالات إلى ألف كلم، يتدفق الهواء حول مركزه في حركة دوامية بسرعة تزيد عن مئة كلم/ساعة لتصل أحياناً إلى أكثر من 300 كلم/ساعة.

وتسجل أغلب هذه الأعاصير بين شهري أبريل/نيسان ويوليو/حزيران، ويستخدم مقياس ”فوجيتا“ لقياس سرعة وحجم الدمار والخسائر التي تسببها الأعاصير.

احتفظت الولايات المتحدة بمركزها الأول كهدف لأكبر عدد من الأعاصير في العالم، بعد أن شهدت العديد من الولايات الأمريكية مثل كنتاكي وإلينوي وأركنساس أعاصير مدمرة خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب المختبر الوطني للعواصف التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن حوالي 1200 إعصار تضرب الولايات المتحدة كل عام.