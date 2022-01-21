عواصف ثلجية تتسبب بإغلاق الطرق غرب إيران

تسبب تساقط الثلوج بغزارة والعواصف الثلجية في المدن الواقعة غرب إيران، لليوم الثالث على التوالي بإغلاق الطرق العامة ومحاصرة الآلاف من الناس في محاور النقل والطرق المغلقة في هذه المدن.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في محافظة أذربيجان الغربية، أمير جعفر زاده، اليوم الجمعة، إن ”رجال الإنقاذ تمكنوا من إغاثة 4 آلاف شخص محاصرين في الثلوج والعواصف الثلجية في مراكز النقل العامة في هذه المحافظة خلال الثلاثين ساعة الماضية“.

وأوضح لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، أنها قد ”حدثت 17 عاصفة ثلجية وجبلية على الطرق والجبال خلال هذه الفترة وتضررت 1500 أسرة في هذه المناطق“.

وفي محافظة لرستان الواقعة غرب إيران، قالت وسائل إعلام رسمية، إن تساقط الثلوج بكثافة تسبب بقطع الوصول إلى 1266 قرية في لريستان“.

وفي الوقت نفسه، أبلغ العديد من المسؤولين الإقليميين عن مشاكل في حركة المرور في الضواحي والريف في المناطق الغربية من البلاد.

وذكر مرتضى زماني بور، حاكم كوهرنج في جهارمحال وبختياري، اليوم الجمعة، أن الرياح القوية والعواصف الثلجية في الطريق، تسبب بقطع اتصالات 150 قرية في هذه المدينة.

وأشار إلى أن 300 سيارة تعرضت للثلوج والعواصف الثلجية في المناطق الجبلية في مدينة كوهرنج في الأيام القليلة الماضية وتم إنقاذها.

ونشرت وكالة ”مهر“ للأنباء، اليوم الجمعة، صورًا لناقلات جنود مدرعة تساعد المركبات المحاصرة في الثلوج في ممر أسد آباد في محافظة همدان غرب إيران.



وبدأ تساقط الثلوج، خاصة في المحافظات الغربية، الأسبوع الماضي، لكن عقب موجة جديدة من هطول الأمطار والثلوج بشدة أغلقت الطرق العامة بين المحافظات الغربية، كما تسببت هذه الحوادث الجوية بانقطاع للتيار الكهربائي والغاز عن عدد من المدن والقرى غرب إيران.

وانخفضت درجات الحرارة دون الصفر في العديد من المحافظات الإيرانية، بينما دعت الشركة الوطنية للغاز المواطنين إلى تقليل الاستهلاك.



وفي محافظة كرمنشاه غرب إيران، أغلقت السلطات 5 طرق رئيسية في المحافظة بسبب الثلوج، وفقاً لما ذكره رئيس شرطة المرور في المحافظة العقيد كيخسرو دستغيب.

كما جرى إغلاق الطرق في محافظة أصفهان وسط إيران بسبب تساقط الثلوج خاصة في المناطق الغربية.



وفي محافظة اردبيل شمال غرب إيران، تم إغلاق المدارس خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب كثافة الثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وفي مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب إيران، احتج عدد من سكان المدينة أمام مبنى الحكومة المحلية بسبب تقاعس الحكومة عن تقديم خدمات للمواطنين.



كما تسبب تساقط الثلوج بغزارة والعواصف الثلجية والصقيع في تعطيل الحياة الطبيعية لسكان سنندج وانقطعت شبكات المياه والكهرباء والغاز دون أي تحرك من قبل مسؤولي الحكومة المحلية.