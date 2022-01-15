تسونامي يضرب شواطئ اليابان بعد ثوران بركان تونغا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفادت هيئة الأرصاد اليابانية، بأن موجات تسونامي بلغت اليابان، ليل السبت، مع احتمال أن يصل ارتفاع المد البحري إلى ثلاثة أمتار، وذلك بعد ساعات من ثوران بركاني كبير في تونغا.

وقالت الهيئة، إن موجات بارتفاع 1,2 متر بلغت جزيرة أمامي أوشيما الجنوبية قرابة الساعة 23,00 (14,55 ت غ) قبل أن تشهد مناطق ساحلية أخرى على المحيط الهادئ تسونامي محدودا.

وكان المركز الأمريكي لمراقبة أمواج المد العاتية ”تسونامي“ في المحيط الهادىء، قال إن ”أمواج تسونامي خطيرة نتجت عن نشاط بركاني في تونغا“.

وأضاف المركز، في بيان صدر عنه، أن ”ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديدا للشواطئ في مدن ساحلية“.

ويوم الجمعة، قالت هيئة المسح الجيولوجي في تونغا، إن بركانا ثار في جزيرة ”هونغا تونغا هونغا هاباي“، التي تشكلت بعد ثوران بركاني في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، حيث أطلق سحابة من الرماد والبخار والغاز في الهواء بارتفاع 20 كيلومترا.

وأفادت الهيئة بأنه طُلب من المواطنين البقاء داخل المنازل والحفاظ على مياه الشرب وارتداء الكمامات عند الخروج.

وكان زلزال بلغت قوته 6.7 درجة ضرب، الجمعة، قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، مما دفع بعض السكان في العاصمة جاكرتا إلى الفرار من المباني في حالة ذعر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية، إن الزلزال وقع على بعد 52 كيلومترا قبالة إقليم بانتن على عمق عشرة كيلومترات، لكن من غير المتوقع أن يتسبب في أمواج مد عاتية ”تسونامي“.

وشعر السكان في جاكرتا بالزلزال بقوة.

وشعر السكان بالزلزال أيضا في إقليم جاوا الغربية وفي لامبونغ بجزيرة سومطرة.

يشار إلى أنه في نهاية الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة ”مالوكو“ الإندونيسية.

كما لقي ما لا يقل عن 48 شخصا مصرعهم، وأصيب المئات، عندما ثار بركان جبل سيميرو في جزيرة جاوا، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويبلغ ارتفاع جبل ”سيميرو“، وهو أعلى قمة في جزيرة جاوا، 3676 مترًا، كما يسمى ”الجبل العظيم“.