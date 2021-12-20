عاصفة ترابية تضرب بغداد (صور)

ضربت العاصمة العراقية بغداد، الإثنين، عاصفة ترابية، اجتاحت معظم مناطقها، وذلك بعد أمطار متقطعة شهدتها المدينة.

ومنذ أيام، تشهد الأجواء العراقية، طقساً متقلباً؛ فبين الأمطار الشديدة شمالاً وعواصف التراب في المناطق الجنوبية، والعاصمة بغداد.

وبحسب مختصين، فإن العاصفة الترابية وصلت إلى العاصمة بعد أن اجتاحت محافظة الأنبار رياح قوية مصحوبة بغبار تغير مسارها نحو بغداد ومحافظات الوسط.

بدوره، حذر المتنبئ الجوي حسين الأسدي، أهالي العاصمة بغداد، من موجة الغبار التي شهدتها المدينة.

وقال الأسدي في إيضاح له، إنه ”في آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، تبين تغير في مسار موجة الغبار، وتحركها باتجاه مناطق وسط البلاد ومن ضمنها العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها“.

كما ضربت تلك العاصفة محافظة كربلاء، ومحافظة الأنبار، غرب البلاد، وسط تحذيرات من انعدام الرؤية في تلك المناطق.

ويوم الجمعة، لقي ثمانية أشخاص بينهم طفلة مصرعهم، إثر سيول جارفة اجتاحت محافظة أربيل في إقليم كردستان شمال العراق.

وأظهرت مشاهد مصورة حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والأحياء السكنية، حيث شوهدت السيارات وهي تطفو على الماء الذي اجتاح عدة مدن.

كما أدت السيول إلى إغلاق الطريق الرئيس بين محافظتي أربيل وكركوك.

ووجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السلطات المعنية للاستنفار لتأمين احتياجات المتضررين جرّاء السيول.

وقال بارزاني في بيان صدر عنه: ”للأسف، حدثت فيضانات في عدة قرى ومناطق في أربيل الليلة الماضية وفي وقت مبكر من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة. أتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم وأقاربهم وأتعاطف معهم وأدعو الله أن يرحمهم“.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية العراقية، فإن منخفضا قادما من تركيا، سيتسبب بأمطار غزيرة في عدة محافظات، خاصة المدن الشمالية، وهو ما استدعى استنفار الدوائر الخدمية في بغداد.

وألزم أمين بغداد، علاء معن، مدراء دوائر البلديات ومجاري بغداد بتوقيع تعهدات قانونية لتحميلهم مسؤولية جاهزية دوائرهم وخطة التصريف استعدادا لموسم الأمطار.

ومع كل موسم أمطار، تشهد المدينة العراقية فيضانات غزيرة، بسبب ضعف البنى التحتية، وعدم قدرتها على تحمل كميات كبيرة من الأمطار، ما يتسبب سريعا بسيول جارفة.