لأول مرة منذ 20 عاما.. "ناسا" تعلن عن مهمة "SpaceX Crew-2" لنقل رواد فضاء 3 وكالات مختلفة

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس عن الاستعدادات النهائية لإطلاق 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن صاروخ فالكون 9 وأعلنا عن قيام اثنين من أفراد الطاقم بالرحلة لأول مرة.

وستنطلق المهمة الثانية المأهولة للمركبة الفضائية التجارية من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا إلى المحطة الفضائية الدولية في موعد لا يتجاوز 20 أبريل – مارس.

وتستعد ناسا وسبيس إكس لإرسال أربعة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية؛ وهم شين كيمبرو، بصفته قائد المركبة الفضائية، وميغان ماك آرثر، كطيار باستخدام كبسولة الفضاء (كرو دراجون) التابعة لشركة الطيران على قمة صاروخ Falcon 9.

وسينضم إليهما رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) توماس بيسكيت وأكيهيكو هوشيد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).

وتمثل هذه المهمة المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما التي يسافر فيها رواد فضاء من الوكالات الثلاث لاستكشاف الفضاء معا.

وسيتم الترحيب برواد الفضاء في مهمة Crew 2 على متن محطة الفضاء الدولية من قبل طاقم البعثة 65، بما في ذلك رواد فضاء المهمة Crew-1.

ومن المقرر أن يقضي رواد الفضاء الأربعة ما يقرب من ستة أشهر على متن المختبر المداري، لإجراء البحوث في الصحة والتكنولوجيا الطبية وغيرها من المجالات، قبل العودة في وقت ما في الخريف.

وإضافة إلى ذلك، سيجرون مجموعة متنوعة من التحقيقات في هندسة الأنسجة، بدءا من دراسات العظام والقلب والأوعية الدموية والعضلات وصحة الكبد، كما ستُجرى دراسة نمو القطن في الجاذبية الصغرى للمساعدة في تحديد أصناف القطن الأكثر قوة التي تتطلب استخدامًا أقل للمياه والمبيدات.

وسيعمل رائدا الفضاء ناسا شين كيمبرو وميغان ماك آرثر كقائد وطيار للمركبة الفضائية على التوالي، وسيكون شين كيمبرو مسؤولا عن جميع مراحل الرحلة، من الإطلاق إلى العودة، كما سيعمل كمهندس طيران للبعثة 65 على متن المحطة.

وسينضم رائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أكيهيكو هوشيد، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت كمتخصصين في المهمة.

ومن المقرر أن يعود رواد فضاء الطاقم الأول مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر من وكالة ناسا إضافة إلى رائد فضاء جاكسا سويشي نوجوتشي في أوائل شهر مايو على متن سفينة Crew-2.

على صعيد آخر، فقد أشارت كل من ناسا وسبيس إكس إلى أنهما يعملان على ضمان أن المشاكل التي تسببت في فشل صاروخ فالكون 9 دون طيار وتحطمه في الماء الشهر الماضي لن تؤثر على الإطلاق القادم.

وتتابع ناسا التحقيق لفهم ما إذا كانت هناك أي مشكلات قد تشكل عواقب تتعلق بالسلامة على صاروخ Falcon 9 لإطلاق مهمة Crew-2، المقرر إجراؤها حاليًا في موعد لا يتجاوز 20 أبريل.