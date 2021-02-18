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كوكب الأرض في أهدأ فتراته منذ عقود...
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كوكب الأرض في أهدأ فتراته منذ عقود بسبب كوفيد-19‎

قال علماء يعكفون على دراسة عالمية: إن كوكب الأرض شهد أهدأ فتراته منذ عقود خلال العام 2020، إذ أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع كبير في النشاط البشري وتأثيره على

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المصدر: رويترز

قال علماء يعكفون على دراسة عالمية: إن كوكب الأرض شهد أهدأ فتراته منذ عقود خلال العام 2020، إذ أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع كبير في النشاط البشري وتأثيره على قشرة الكوكب.

ورصدت مجموعة دولية من علماء الزلازل من 33 دولة انخفاضا يصل إلى 50 بالمئة لما يسمى بالضوضاء الناتجة عن سفر البشر وضجيج المصانع، بعد بدء عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم.

ووجد الفريق، الذي ضم خبراء من هيئة رصد الزلازل السويسرية التابعة للمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا بزوريخ، انخفاضا لمستويات الضوضاء في 185 من 268 محطة رصد زلزالية في مختلف أرجاء العالم.

وانخفضت الضوضاء المحيطة بالمدن بنسبة تصل إلى 50 بالمئة في بعض المحطات خلال أسابيع الإغلاق الأكثر صرامة، الذي شهد تقليل خدمات الحافلات والقطارات فضلا عن وقف حركة الطيران وإغلاق المصانع.

وجعل هذا الأرض أكثر هدوءا من فترة عيد الميلاد، وهي عادة أهدأ فترة في العام.

وقال عالم الزلازل جون كلينتون: ”كانت أسابيع الإغلاق أهدأ فترة سجلناها“، مشيرا إلى بيانات العشرين عاما الماضية.

وأضاف: ”في ظل ازدياد الضوضاء البشرية دائما، من المرجح جدا أن تكون هذه الفترة هي الأكثر هدوءا لفترة طويلة جدا“.

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كوكب الأرض في أهدأ فتراته منذ عقود...
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انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان.. عواصف قطبية تجتاح أمريكا وتصل إلى تكساس

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المصدر: أ ف ب

تجتاح الولايات المتحدة موجة برد يتوقع أن تمتد أكثر بعدما أودت بحياة عشرة أشخاص وحرمت ملايين السكان من الكهرباء، بما في ذلك ولايات جنوبية مثل تكساس التي عادة ما تكون درجات الحرارة فيها معتدلة.

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