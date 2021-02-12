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محطة الفضاء الدولية ترصد أنهارًا من...
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محطة الفضاء الدولية ترصد أنهارًا من الذهب في غابة الأمازون (صور)

كشفت لقطات نادرة تم تصويرها من محطة الفضاء الدولية أنهارًا من الذهب في منطقة غابات الأمازون. تظهر الصورة، التي التقطها رائد فضاء ضمن بعثة ناسا 64 على متن محطة

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

كشفت لقطات نادرة تم تصويرها من محطة الفضاء الدولية أنهارًا من الذهب في منطقة غابات الأمازون.

تظهر الصورة، التي التقطها رائد فضاء ضمن بعثة ناسا 64 على متن محطة الفضاء الدولية، منظر حفر التنقيب المليئة بالماء والذهب في جنوب شرق بيرو على طول نهر إنامباري.

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وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عادة ما تكون هذه المنطقة مخفية عن أنظار محطة الفضاء الدولية؛ بسبب الغطاء السحابي أو عدم التواجد في الوضع الصحيح بالنسبة للمحطة لالتقاط بريق الشمس المنعكس عن الذهب.

تم تصوير اللقطة في 24 ديسمبر من العام الماضي، بكاميرا رقمية من طراز نيكون D5 وعدسة 400 ملليمتر، ولكن لم يتم الكشف عنها سوى الآن، لتسليط الضوء على ممارسة إزالة الغابات التي تتم هناك.

وفي المناخ الرطب لغابات الأمازون المطيرة، تحتوي حفر التنقيب المتجاورة والموضحة في الصورة على ماء ورواسب وذهب.

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وعادة ما يحفر هذه الحفر عمال المناجم المستقلون المعروفون باسم ”غاريمبيروس“، وغالبا ما تكون كل حفرة محاطة بتراكمات وحلية، حيث تم تمزيق الغابات المطيرة.

وتكونت هذه التراكمات الطبيعية من الذهب، مع جفاف الأنهار القديمة وترسب الذهب الثمين في القاع، والذي يجمعه عشرات الآلاف من العمال لكسب رزقهم من أنشطة التعدين غير المسجلة في هذه المنطقة.

وتعتبر بيرو سادس أكبر منتج للذهب في العالم، وتستضيف إدارتها الجنوبية الشرقية واحدة من أكبر صناعات تعدين الذهب المستقلة في العالم.

ومع ذلك، يعتبر التعدين أيضاً المحرك الرئيسي لإزالة الغابات في المنطقة، كما تؤدي عملية استخراج الذهب إلى زيادة تلوث الزئبق، الذي يعتبر من النواتج الثانوية للعملية.

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محطة الفضاء الدولية ترصد أنهارًا من...
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زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب كاليدونيا الجديدة

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المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات، الأربعاء، جزر لويالتي ومنطقة كاليدونيا الجديدة وفانواتو في المحيط الهادئ، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال أدى إلى إطلاق تحذير من موجات عاتية، بينما أوضح المعهد الأمريكي إن مركز الزلزال يقع في جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي.

وأفاد المعهد الأمريكي في البداية بأن قوة الزلزال كانت 7.9 على مقياس ريختر ثم عدلها إلى 7.5 ثم 7.7.

ويقع مركز الزلزال على مسافة 400 كيلومتر جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي و430 كيلومترًا من فانواتو، وفقا لما ذكره المعهد.

تقع كاليدونيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 1500 كيلومتر تقريبًا شرق أستراليا.

والمنطقة التي تشمل كاليدونيا الجديدة وفانواتو المجاورة هي جزء من طوق النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تشهد أعنف الزلازل على الكوكب.

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