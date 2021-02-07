زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفلبين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء اليوم الأحد، أن زلزالا قويا ضرب جنوب الفلبين، حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار.

وقال المعهد إن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24,6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ)، وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.

وتحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار على الفور.

وكان زلزال شدته سبع درجات قد ضرب جنوب الفلبين في نهاية كانون الثاني/ يناير، ووقع على بعد 310 كلم جنوب شرق مدينة دافاو في جزيراة مينداناو أيضا.

والفلبين جزء من ”حزام النار“ في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.