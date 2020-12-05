شعر به سكان القاهرة ومدن الدلتا.. زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرق المتوسط

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ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر شرق البحر المتوسط، حيث شعر بها سكان العاصمة المصرية القاهرة، وعدد من مدن الدلتا. وقال رئيس المعهد القومي للبحوث