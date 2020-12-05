ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر شرق البحر المتوسط، حيث شعر بها سكان العاصمة المصرية القاهرة، وعدد من مدن الدلتا.
وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن محطات الهيئة القومية للزلازل ”سجلت هزة أرضية شرق البحر المتوسط بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وعمقها وصل إلى 80 كيلومترا“.
وأشار القاضي، في تصريحات صحفية، إلى ”أن الزلزال شعر به المواطنون في العاصمة المصرية القاهرة ومدن الدلتا“.
ولفت إلى أنه ”لم يتم تسجيل أي خسائر ناتجة عن الهزة الأرضية التي حدثت“، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون لها توابع، خلال الأيام المقبلة.
شعر به سكان القاهرة ومدن الدلتا.. زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرق المتوسط
ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر شرق البحر المتوسط، حيث شعر بها سكان العاصمة المصرية القاهرة، وعدد من مدن الدلتا. وقال رئيس المعهد القومي للبحوث
ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر شرق البحر المتوسط، حيث شعر بها سكان العاصمة المصرية القاهرة، وعدد من مدن الدلتا.