وكالة الفضاء الأوروبية توقع صفقة لمهمة دفاع في مواجهة الكويكبات

وقعت وكالة الفضاء الأوروبية صفقة قيمتها 129 مليون يورو ما يُعادل 154 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، لتصنيع مركبة فضائية لمشروع مشترك مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ”ناسا“ يبحث في كيفية تحويل مسار كويكب متجه إلى الأرض.

ومن المقرر أن تطلق ”ناسا“ مركبة فضاء في شهر يونيو /حزيران من العام 2021، في مسار تصادم مع كويكب ”ديمورفوس“، لاختبار ما إذا كان من الممكن دفع الأجسام التي قد تهدد الأرض إلى مسار أكثر أمانًا.

وستطلق وكالة الفضاء الأوروبية بعد ذلك مركبتها الفضائية ”هيرا“، المسماة على اسم آلهة الزواج اليونانية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2024، لرسم خريطة للحفرة الناتجة، وقياس كتلة الكويكب، والوصول إلى المنطقة في أواخر العام 2026 لإجراء مسح لمدة 6 أشهر.

وقال مدير وكالة الفضاء الأوروبية رولف دينسينج:“نريد أن نحاول للمرة الأولى توجيه كويكب في مسار تصادمه المحتمل مع الأرض“.

ويبلغ قطر كويكب“ديمورفوس“ 160 مترًا، وهو تقريبًا نفس عرض هرم الجيزة الأكبر في مصر، الذي قالت وكالة الفضاء الأوروبية إنه كبير بما يكفي لتدمير مدينة بأكملها إذا ضرب الأرض.

ويجب أن تتنقل المركبة ”هيرا“، التي تم تصميمها لتكون بحجم مكتب فقط، بحرية حول الكويكب أثناء قيامها بجمع البيانات، كما ستطلق أقمارًا صناعية صغيرة، حجمها 10 سنتيمترات مكعبة، لتكون قادرة على الطيران بالقرب من سطح الكويكب.