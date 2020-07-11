الكوارث على الصين تتوالى.. أسراب من الجراد تهاجم وتدمر مئات الحقول الزراعية (فيديو)

في أحدث حلقة من سلسلة الكوارث التي تتوالى على الصين، هاجمت أسراب من الجراد البلاد ودمرت عشرات الكيلومترات المربعة من الحقول الزراعية.

وحذر المسؤولون الصينيون من أن الجراد قد يهاجم أجزاء من البلاد ابتداء من الآن وحتى أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن هاجمت جيوش الحشرات البلاد ودمرت مساحات زراعية شاسعة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قالت الحكومة المحلية في الصين إن أسراب جراد الخيزران الأصفر دمرت حوالي 26 ميلا مربعا ما يعادل (41كم و834 م) من الحقول في منطقة بوير الصينية بعد مداهمة المدينة من حدود الصين مع لاوس.

وأصدرت هيئة غابات بوير تحذيرا مبكرا ينذر بوقوع ”كارثة“ محتملة للجراد في المناطق الحدودية الجنوبية للصين بعد ”تسارع“ انتشار الجراد.

ويعتبر الجراد هو الآفة الرئيسية في مناطق إنتاج الخيزران في الصين، حيث يلتهم جميع أوراق الخيزران في مساره ويقتل سيقان النبات ذات القيمة التجارية.

وقالت حكومة بوير في إشعار ”إن غزو الجراد الأصفر يتصاعد، ويمكننا رصد مجموعات جديدة تغزو كل يوم“.

وحذر المسؤولون من احتمالية انتشار الجراد إلى المقاطعات المجاورة ليشكل خطرا على المحاصيل الزراعية، وتظهر مقاطع الفيديو أسرابا من الحشرات تطير عبر السماء في مقاطعة جيانغ تشنغ، التي تقع على الحدود مع لاوس.

وحذرت السلطات من أنه ”بناء على البحث والتقديرات الأولية، هناك احتمال كبير لحدوث كارثة زراعية حيث دمر الجراد حتى الآن نحو 6593 هكتارا من الأراضي“.

وأجرى المسؤولون أكثر من 500 رحلة بطائرات مسيرة لطرد الجراد مما يقرب من 3000 هكتار من الأراضي.