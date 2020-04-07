بناء أول فندق في العالم صديق للبيئة من مادة الفلين (صور)

أنشأت البرتغال أول فندق في العالم صديق للبيئة، صممته بالكامل من مادة الفلين، حيث يساعد على إبقاء المبنى بدرجة حرارة ثابتة، ويُعد مقاوما للماء والحريق.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن البرتغال الأكثر إنتاجا لمادة الفلين في العالم، بنت من الفلين فندق ومنتجع ”تيفولي إيفورا“ المكون من 56 جناحا، الواقع في منطقة ”ألينتيخو“، وسط بستان شاسع من أشجار الفلين أيضا.

وصممت كل قطعة داخله من مادة الفلين، حيث صنعت الجزء الأمامي من واجهة الفندق كاملا من بلاط الفلين الداكن، ودشنت في قسم الاستقبال منحوتات من أشجار الفلين، ثم وضعت في باقي أرجاء الفندق أنواعا مختلفة من التصاميم والمنتجات المصنوعة من مادة الفلين الطبيعية.

ويعتمد الفندق على الطاقة الحرارية الأرضية ”الجوفية“، لتشغيل المبنى المركزي والألواح الشمسية لتسخين المياه الجارية وبركة السباحة.

ولا يحافظ الفلين فقط على درجة حرارة ثابتة في أرجاء الفندق، بل يُعد عمليا للغاية في منطقة ”ألينتيخو“، التي يتغير فيها الطقس بشكل كبير ودراماتيكي، إذ يُخفض من فاتورة التدفئة في الفندق بنسبة 30%.

ويُعد الفلين منتجًا متعدد الاستخدامات حيث إن الحرفيين المحليين في البرتغال، يصنعون منه العديد من الأشياء المدهشة والهدايا المختلفة، ومن بينها الحقائب والقبعات والأحذية والمظلات وحتى ملابس البحر.