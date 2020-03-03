8 قتلى على الأقل إثر زوابع ضربت ولاية تينيسي الأمريكية

المصدر: ا ف ب

لقي 8 أشخاص على الأقل، مصرعهم؛ إثر زوابع ضربت ولاية تينيسي الأمريكية، في وقت مبكر الثلاثاء، وخلفت أضرارا كبيرة في منطقة ناشفيل، كما أعلن مسؤولون.

وقالت ميليسا هاكس، من وكالة إدارة الأحوال الطارئة في تينيسي: ”سجلت 8 وفيات حتى الآن، في 4 مناطق“.

وتقع الولاية في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية، مباني مدمرة بالكامل، بعد الزوابع ليل الإثنين الثلاثاء.

واقتلعت الزوابع أشجارا وأعمدة كهرباء ودمرت منازل.

وغرد رئيس البلدية جون كوبر: ”ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم“.

وضربت الزوابع قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أمريكية، منها تينيسي، ضمن ”الثلاثاء الكبير“، الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.