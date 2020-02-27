البط.. سلاح صيني جديد لمواجهة الجراد في باكستان

قالت الصين إنها قد ترسل عشرات الآلاف من البط إلى باكستان؛ لمساعدتها في مواجهة أسراب الجراد الذي يلتهم المحاصيل الزراعية.

ونقلت ”بي بي سي“ عن وسائل إعلام صينية أن الصين تستعد لنشر نحو 100 ألف بطة في باكستان المجاورة، موضحة أن خبراء زراعيين صينيين قالوا إن بطة واحدة يمكنها أن تأكل أكثر من 200 جرادة في اليوم الواحد، وإن البط أكثر فعالية من المبيدات الحشرية.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنها سترسل فريقًا من الخبراء إلى باكستان، لتطوير ”برامج“ ضد الجراد، بعد إعلان الأخيرة حالة الطوارئ في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووصف كبير باحثين في أكاديمية جيجيانغ للعلوم الزراعية، لو ليزي، البط بأنه ”سلاح بيولوجي“، وقال إنه في حين أن الدجاجة الواحدة يمكنها أن تأكل نحو 70 من الجراد في اليوم الواحد، فإن البطة الواحدة قد تلتهم أكثر من ثلاثة أمثال هذا العدد.

وقال الباحث الصيني في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية: إن ”البط يميل للبقاء في مجموعات، ومن ثم تسهل السيطرة عليه مقارنة بالدجاج“.

وأوضح لو ليزي أنه سيتم إجراء تجربة تتضمن مكافحة الجراد بالبط في مقاطعة شينجيانغ غربي الصين، في الأشهر المقبلة، وذلك وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

بعد ذلك سيتم إرسال جيوش البط إلى المناطق الأكثر تضررا في باكستان، والتي تتركز في مقاطعات السند وبلوشستان والبنجاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستعين فيها الصين بالبط لمواجهة الجراد، ففي العام 2000 شحنت بكين نحو 30 ألف بطة من مقاطعة جيجيانغ إلى مقاطعة شينجيانغ لمكافحة غزو الجراد.