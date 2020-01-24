4 قتلى على الأقل إثر زلزال بقوة 6.9 درجة شرق تركيا

قتل أربعة اشخاص على الأقل عندما ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات شرق تركيا الجمعة، بحسب وزير الداخلية سليمان صويلو.

ونقلت وكالة الاناضول للانباء عن الوزير قوله ”نأمل بأن لا يكون هناك ضحايا اخرين. حتى الآن عدد القتلى اربعة“.

وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، قال إن زلزالًا شدته 6.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا، اليوم الجمعة، وقالت منظمات إغاثة تركية إنها بصدد إرسال فرق إلى المنطقة.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد“، في تغريدة عبر ”تويتر“، أن مركز الزلزال يقع في قضاء ”سيفريجة“ بولاية ألازيغ شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن السكان شعروا بالزلزال في عدة مناطق من البلاد، وأوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضًا بالزلزال.