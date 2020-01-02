زخات من ”شهب الرباعيات“ في سماء السعودية ليل الجمعة

يتوقع أن تشهد سماء السعودية، ليلة يوم غد الجمعة/السبت، زخة من شهب ”الرباعيات“، تصل وقت الذروة إلى 120 شهابا في الساعة، وفق صحيفة سبق المحلية.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، عضو منظمة الشهب الدولية، محمد شوكت عودة، إن المناطق الأفضل هذه السنة لرؤية شهب ”الرباعيات“ هي تلك المناطق التي يكون الوقت فيها فجرا أو ليلا الساعة الـ 08:30 صباحا بتوقيت غرينتش، وهذا ينطبق على غرب أوروبا وأمريكا، أما في منطقتنا العربية فعلى المهتمين بمشاهدة الشهب، مراقبة السماء بعد منتصف ليل الجمعة إلى السبت.

وأضاف: ”سيلاحظ الراصد ازدياد عدد الشهب بالاقتراب من الفجر، وقبيل شروق الشمس في منطقتنا؛ إذ يكون تبقى على موعد الذروة ما يقارب ست ساعات، وإذ إن مدة الذروة لهذه الزخة غير طويلة، فقد بينت الأبحاث أن عدد الشهب ينخفض إلى النصف بالابتعاد أربع ساعات عن وقت الذروة؛ فهذا يعني أن عدد شهب الرباعيات التي يمكن رؤيتها من مكان مظلم ومعتدل في منطقتنا العربية وقت الفجر، هو ما يقارب زهاء 15 شهابا في الساعة فقط“.

وأوضح عودة أن ”نقطة الإشعاع لهذه الزخة تقع في جهة الشمال الشرقي، بالقرب من مجموعة العواء، ونقطة الإشعاع هي نقطة وهمية تبدو جميع الشهب منطلقة منها، وعلى الرغم من أن الشهب تبدو منطلقة من هذه النقطة؛ إلا أنه يمكن رؤيتها في أي مكان في السماء، ويفضل عادة النظر بعيدا نحو 45 درجة عن نقطة الإشعاع، و45 درجة بعيدا عن الأفق“.