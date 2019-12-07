عالم فلك حاصل على جائزة نوبل يدعو لحل أزمة المناخ وإنقاذ الأرض

دعا ”ديدييه كويلو“؛ أحد الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام، اليوم السبت، إلى حل أزمة المناخ وإنقاذ الأرض، قائلًا إن ”فكرة انتقال البشر من كوكبنا للحياة في مجموعات شمسية أخرى فكرة بعيدة المنال وغير واقعية“.

وقال كويلو، وهو عالم فلك سويسري اكتشف كواكب في مجموعات شمسية بعيدة وفاز مع عالمين آخرين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019، إنه سمع من يقولون إنه ”لا حاجة هناك لمكافحة تغير المناخ لأن ذلك لا يهم لأننا سنغادر الأرض في مرحلة ما“.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، حيثُ سيحصل على نصيبه من الجائزة، التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية ما يُعادل نحو 910 آلاف دولار، في الأسبوع المقبل ”أعتقد أن هذا (القول) غير مسؤول بالفعل، لأن النجوم بعيدة للغاية، وأعتقد أنه يجب ألا يحدونا أي أمل، أمل حقيقي، في الهرب من الأرض“.

ومضى كويلو قائلًا: ”لذلك من الأفضل أن نبذل وقتنا وطاقتنا في محاولة إصلاحها (الأرض) لا محاولة تخيل أننا سندمرها ونغادرها“.

وكان بعض العلماء ومنهم عالم الكونيات الراحل ستيفن هوكينج، قد قالوا إن ”تهديدات مثل حرب نووية وتغير المناخ تحمل من الخطورة ما يمكن أن يفرض على البشر مغادرة الأرض في نهاية المطاف سعيًا للبقاء“.