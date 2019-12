أمطار غزيرة على جدة السعودية تعيق حركة السير (فيديو)

View this post on Instagram

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الجنوبية من مدينة #جدة بالسعودية، وتواصل سقوطها بغزارة ما أدى إلى غرق بعض شوارع المدينة وارتفاع منسوب المياه التي أعاقت بدورها الحركة المرورية لدى السيارات والمشاة . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #اليك #تفاعل #السعودية #الطقس #جدة_الآن #جدة #جازان #نجران #الرياض #مطر #امطار_جدة #فيديوها #ترند #rain #jeddah #video #weather #saudi #riyadh