 أمطار غزيرة على جدة السعودية تعيق حركة السير (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أمطار غزيرة على جدة السعودية تعيق حركة السير (فيديو)

أمطار غزيرة على جدة السعودية تعيق حركة السير (فيديو)

المصدر: مكة المكرمة – إرم نيوز

شهدت مدينة جدة في غرب السعودية، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت بتجمعات للمياه في عدة مواقع بالمدينة، وأعاقت حركة السكان والمركبات، دون وجود أية سيول مصاحبة.

ووثق عدد من سكان المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، تجمعات المياه في أحياء السنابل والأمير فواز والخُمرة الجنوبية الواقعة في جنوب جدة، مما أعاق حركة السير.

 

ولم يعلن الدفاع المدني السعودي عن تلقي فرقه في جدة بلاغات عن حالات احتجاز في المياه حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

 

ورغم غزارة الأمطار، والتجمعات التي خلفتها في بعض المناطق، لم تسجل المدينة جريان سيول فيها، في مؤشر على نجاح مشاريع الحكومة لمنع وصول السيول الجارفة للمدينة والتسبب بكوارث كالتي وقعت قبل سنوات.

 

وبدأت الأمطار بالهطول على جدة مع ساعات الفجر اليوم، وسط توقعات خبراء الطقس باستمرارها حتى ساعات الظهيرة.

 

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس، الاثنين، تكوُّن سحب رعديّة مُمطرة تُسبق برياح نشطة على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، وبينها جدة.

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