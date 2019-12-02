أمطار غزيرة على جدة السعودية تعيق حركة السير (فيديو)

شهدت مدينة جدة في غرب السعودية، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت بتجمعات للمياه في عدة مواقع بالمدينة، وأعاقت حركة السكان والمركبات، دون وجود أية سيول مصاحبة.

ووثق عدد من سكان المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، تجمعات المياه في أحياء السنابل والأمير فواز والخُمرة الجنوبية الواقعة في جنوب جدة، مما أعاق حركة السير.

#جده_الان ⛈️????????

صباح شتوي بامتياز تعيشه مدينة جدة

هذا الفيديو من حي السنابل جنوب ⁧#جدة⁩ قبل قليل pic.twitter.com/cZGmTlD0r2 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 2, 2019

ولم يعلن الدفاع المدني السعودي عن تلقي فرقه في جدة بلاغات عن حالات احتجاز في المياه حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

امطار الرحيلي طريق مكه جده #جدة_الأن

قبل ساعه pic.twitter.com/1rTWRInaUj — الشريف علاء (@alaa__alshreef) December 2, 2019

ورغم غزارة الأمطار، والتجمعات التي خلفتها في بعض المناطق، لم تسجل المدينة جريان سيول فيها، في مؤشر على نجاح مشاريع الحكومة لمنع وصول السيول الجارفة للمدينة والتسبب بكوارث كالتي وقعت قبل سنوات.

#جده_الان ⛈️????????

واقع الحال في مدينة جدة عقب الأمطار التي هطلت صباح اليوم pic.twitter.com/cNkDh2S9jM — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 2, 2019

وبدأت الأمطار بالهطول على جدة مع ساعات الفجر اليوم، وسط توقعات خبراء الطقس باستمرارها حتى ساعات الظهيرة.

#جده_الان ⛈️????????

نسأل ان تكون هذه الأمطار فاتحة لموسم خير، وان تحمل الأيام القادمة المزيد من الخيرات والبركات المصدر: @ALI_ALHARBI_9 pic.twitter.com/TWgw211Nty — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 2, 2019

#جده_الان ⛈️????????

نسأل ان تكون هذه الأمطار فاتحة لموسم خير، وان تحمل الأيام القادمة المزيد من الخيرات والبركات المصدر: @ALI_ALHARBI_9 pic.twitter.com/TWgw211Nty — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 2, 2019

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس، الاثنين، تكوُّن سحب رعديّة مُمطرة تُسبق برياح نشطة على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، وبينها جدة.