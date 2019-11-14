الأسوأ منذ 50 عامًا.. فيضانات تغرق 80% من مدينة البندقية الإيطالية‎ (فيديو)

أعلن ليغي بروغنارو، عمدة مدينة البندقية الإيطالية، غرق 80% من المدينة، جرّاء أسوأ موجة فيضانات تشهدها المدينة منذ العام 1966.

وقال بروغنارو، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ إنه ”تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد غرق 80% منها“.

الأكبر منذ 50 عاماً .. تشهد مدينة البندقية الإيطالية فيضانات عارمة غطت أكثر من 70% من المدينة، ووصلت الفيضانات إلى 187 سم وهو أعلى مستوى تم الوصول إليه منذ عام 1966.#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/NvjVBIDLHT — ريم الشهراني (@mm77hk) November 13, 2019

والثلاثاء، بلغ ارتفاع المياه في البندقية الشهيرة بقنواتها المائية، مستوى غير مسبوق منذ خمسين عامًا، إذ وصل 1.87 متر.

ولم يحدث منذ تاريخ الرصد الذي بدأ عام 1923 أن تجاوز ارتفاع المياه هذا المقدار، مسجلًا 1.94 متر عام 1966.

وتظهر في الصور مواقع سياحية بالكامل وقد غرقت بالمياه، ويظهر الناس وهم يخوضون في مياه شوارع البندقية.

وتستعد البندقية لارتفاع جديد لمستوى المياه، الخميس، فيما يفترض أن تتخذ الحكومة تدابير عاجلة.

ويبلغ عدد سكان البندقية 50 ألف نسمة فقط، لكنها تستقبل ما مجموعه 36 مليون زائر سنويًّا.