تونس.. أمطار غزيرة تصيب حركة السير والدراسة بالشلل

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على معظم محافظات تونس، يوم الثلاثاء، إلى تعطيل حركة السير ووقف الدراسة بكامل المؤسسات التربوية في الحصة المسائية.

وأعلنت السلطات حالة الاستنفار في محافظات تونس الكبرى، ونابل شمال شرقي البلاد مع استمرار التقلبات الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والتسبب بإغلاق عدد منها.

إلى ذلك، دعت الإدارة العامة للحرس الوطني، كافة مستعملي الطرق إلى الالتزام بالقيادة المعتدلة وعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة أمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الاقتضاء.

كما دعت في بيان إلى ”تفادي الوقوف والتوقف دون سبب، مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة“.

وطالبت كذلك ”بتفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها وكذلك استعمال الإنارة القانونية نهارًا كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك“.

في السياق، أعلنت وزارة التربية التونسية، ”تعطيل الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة على أن تستأنف بصفة عادية وطبقًا لجداول الأوقات المعتمدة يوم الأربعاء الـ13 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019“.