الإعصار كيار سيتسبب في أمطار غير عادية بثلاث مدن عربية

يعتبر الإعصار ”كيار“ أقوى إعصار يأتي على بحر العرب منذ 12 عامًا، وساعد أيضًا في جعل موسم الأعاصير في شمال الهند أكثر نشاطًا في عام 2019.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الهندية، فإن الإعصار الذي اقترب من الدخول في المرحلة المدارية الخامسة هو أول عاصفة من هذا النوع التي يمكن إطلاق مصطلح ”عاصفة الغضب“ عليها في بحر العرب، منذ 12 عامًا.

وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“، أنه من المتوقع أن يبدأ الإعصار في الاتجاه من الغرب إلى الجنوب الغربي، مع ضعف خلال الأربعة والعشرين ساعة، التي بدأت مع مطلع يوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن تصل شدته إلى المرحلة الأولى فقط بدل الخامسة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبدأت وكالات الطقس في التنبؤ وتتبع الإعصار الأولي في 20 أكتوبر، عندما بدأت منطقة ضعيفة من الضغط المنخفض تتشكل في جنوب شرق بحر العرب.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار إلى الشمال من جزيرة سقطرى اليمنية، وسيمر على خليج عدن، ثم سيمر على المنطقة بين الصومال واليمن.

ويمكن أن يتسبب الإعصار في سقوط أمطار غير اعتيادية في كل من بوساسو الصومالية والمكلا وعدن اليمنيتين.

ويعد الإعصار ”كيار“ سابع عاصفة تمر على شمال المحيط الهندي هذا الموسم، وهي المرة الأولى التي يأتي فيها أكثر من نصف دزينة من الأعاصير في موسم واحد.

سواحل عمان أيضًا قد تشهد الاستحمام. بخلاف ذلك، كان ينبغي على Kyarr بحلول ذلك الوقت أن تفقد معظم قوتها، حيث كان تداولها يتلاشى إلى حد كبير مع تحولها غربًا. الرياح ليس من المتوقع أن تشكل تهديدًا على الأرض.