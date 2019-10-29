الإعصار كيار سيتسبب في أمطار غير عادية بثلاث مدن عربية

يعتبر الإعصار ”كيار“ أقوى إعصار يأتي على بحر العرب منذ 12 عامًا، وساعد أيضًا في جعل موسم الأعاصير في شمال الهند أكثر نشاطًا في عام 2019.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الهندية، فإن الإعصار الذي اقترب من الدخول في المرحلة المدارية الخامسة هو أول عاصفة من هذا النوع التي يمكن إطلاق مصطلح ”عاصفة الغضب“ عليها في بحر العرب، منذ 12 عامًا.
Tidal surge reported along the coastline of the Sultanate as cyclone Kyarr nears Oman
@OmanMeteorology @nccdoman
#Oman #OmanObserver #Arabian_Sea #KyarrCyclone #Kyarr
#كيار pic.twitter.com/prOaJJtT84
— Oman Observer (@OmanObserver) October 28, 2019
وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“، أنه من المتوقع أن يبدأ الإعصار في الاتجاه من الغرب إلى الجنوب الغربي، مع ضعف خلال الأربعة والعشرين ساعة، التي بدأت مع مطلع يوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن تصل شدته إلى المرحلة الأولى فقط بدل الخامسة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
شاهد تأثيرات غير مباشر من #اعصار_كيار راس الحد #عمان الان#كيار #KyarrCyclone #kyarr
pic.twitter.com/oN47En7WpG
— #طقس_العالم (@worlds_weather) October 29, 2019
وبدأت وكالات الطقس في التنبؤ وتتبع الإعصار الأولي في 20 أكتوبر، عندما بدأت منطقة ضعيفة من الضغط المنخفض تتشكل في جنوب شرق بحر العرب.
ومن المتوقع أن يمر الإعصار إلى الشمال من جزيرة سقطرى اليمنية، وسيمر على خليج عدن، ثم سيمر على المنطقة بين الصومال واليمن.
إرتفاع أمواج البحر في كورنيش #مطرح
من تاثيرات غير مباشرة للإعصار #كيار
صباح اليوم #كيار #Kyarr pic.twitter.com/QdiVBB3qOK
— طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) October 29, 2019
ويمكن أن يتسبب الإعصار في سقوط أمطار غير اعتيادية في كل من بوساسو الصومالية والمكلا وعدن اليمنيتين.
ويعد الإعصار ”كيار“ سابع عاصفة تمر على شمال المحيط الهندي هذا الموسم، وهي المرة الأولى التي يأتي فيها أكثر من نصف دزينة من الأعاصير في موسم واحد.
سواحل عمان أيضًا قد تشهد الاستحمام. بخلاف ذلك، كان ينبغي على Kyarr بحلول ذلك الوقت أن تفقد معظم قوتها، حيث كان تداولها يتلاشى إلى حد كبير مع تحولها غربًا. الرياح ليس من المتوقع أن تشكل تهديدًا على الأرض.