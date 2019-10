الإعصار كيار سيتسبب في أمطار غير عادية بثلاث مدن عربية

يعتبر الإعصار ”كيار“ أقوى إعصار يأتي على بحر العرب منذ 12 عامًا، وساعد أيضًا في جعل موسم الأعاصير في شمال الهند أكثر نشاطًا في عام 2019.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الهندية، فإن الإعصار الذي اقترب من الدخول في المرحلة المدارية الخامسة هو أول عاصفة من هذا النوع التي يمكن إطلاق مصطلح ”عاصفة الغضب“ عليها في بحر العرب، منذ 12 عامًا.

Tidal surge reported along the coastline of the Sultanate as cyclone Kyarr nears Oman

