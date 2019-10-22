تعطيل الدراسة في محافظات مصرية بسبب الأمطار (صور وفيديو)

قرّر مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة، غدًا، في 3 محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات لسوء الأحوال الجوية.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن ذلك جاء بناءً على تقارير تلقاها مدبولي من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة، غدًا، على بعض المناطق في القاهرة الكبرى.

وشهدت عدة محافظات، اليوم، أمطارًا غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء البلاد كافة، غدًا الأربعاء.

احدث وسائل النقل البحري في مصر 2020 ???????????? تم النشر بواسطة ‏‎Hazem Khaled‎‏ في الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطًا كثيفًا للأمطار، وهي الأكثر تأثرًا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر.

وأضاف شاهين، خلال تصريح تلفزيوني أنه من المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار 3 أيام لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، في حين أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضًا ما بين 8-9 درجات.