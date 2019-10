زلزال قوي في إيران شعر به سكان في السعودية والإمارات وقطر (فيديو)

View this post on Instagram

شعر سكان في شرق المملكة العربية السعودية ودولة #الإمارات و#قطر، اليوم الاثنين، بهزة أرضية ارتدادية جراء زلزال قوي ضرب #إيران. وضرب زلزال مدينة #بندر_عباس في إيران، قبل قليل، بقوة 5.7 ريختر وعمق 2 كيلو متر. وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات: ”سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ ”المركز الوطني للأرصاد“ زلزال بقوة 5.1 درجة – ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58 ,21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وقد شعر بها بعض السكان بشكل خفيف في شمال الدولة.“ . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #زلزال #هزة_ارضية #فيديوهات #ترند #طهران #ابوظبي #دبي #راس_الخيمة #uae #iran #video #saudiarabia #ksa #earthquake