زلزال قوي في إيران شعر به سكان في السعودية والإمارات وقطر (فيديو)

شعر سكان في شرق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر، اليوم الإثنين، بهزة أرضية ارتدادية؛ جراء زلزال قوي ضرب إيران.

وقال سكان في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة في الإمارات والدمام شرقي السعودية، إنهم شعروا بالهزة، فيما وثق مقطع فيديو متداول، شعور سكان رأس الخيمة، بالهزة الارتدادية.

هزة أرضية ارتدادية في رأس الخيمة بالإمارات جراء زلزال ضرب إيران

التفاصيل https://t.co/80dWm6RNMA #إرم_نيوز #Earthquake pic.twitter.com/4O7FP3BbdM — إرم نيوز (@EremNews) October 21, 2019

وضرب زلزال مدينة بندر عباس في إيران، قبل قليل، بقوة 5.7 ريختر وعمق 2 كيلو متر.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات: ”سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ ”المركز الوطني للأرصاد“، زلزالًا بقوة 5.1 درجة – ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58، 21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وقد شعر به بعض السكان بشكل خفيف في شمال الدولة“.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.1 درجة – ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58 ,21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات. وقد شعر بها بعض السكان بشكل خفيف في شمال الدولة. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) October 21, 2019

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية، وهي عرضة للزلازل بشكل متكرر. وأدى زلزال بلغت قوته 6.6 درجة في عام 2003، إلى تدمير مدينة بم التاريخية الواقعة على بعد ألف كيلومتر، جنوب شرقي طهران، وقتل حوالي 31 ألف شخص.