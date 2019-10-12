الأعنف منذ 60 عامًا.. اليابان تترقب إعصار ”هاجيبيس“ (فيديو وصور)

تعتزم السلطات في اليابان إجلاء أكثر من مليون شخص مع اقتراب أعنف إعصار يمر على البلاد منذ نحو 60 عامًا.

وقالت السلطات اليابانية: إن رجلًا قُتل إثر انقلاب سيارة اليوم السبت في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو، في حين نصحت دوائر حكومية بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية، وبعضها في منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

إعصار هاجيبس / اليابان ، اليوم pic.twitter.com/r9gUr9vO80 — mohammed albaloushi (@309mohammed) October 12, 2019

ومن المنتظر أن يصل الإعصار ”هاجيبيس“ إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء اليوم السبت، بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث دمر أو خرّب 30 ألف منزل وتسبب في انقطاع واسع للكهرباء.

وقال مغردون: إن لون السماء في اليابان بدأ بالتغير منذ ساعات مع بدء تأثير الإعصار.

تغير لون السماء في #اليابان منذ ساعات وعقبها اعصار قوي جدا اخذ كل ما في دربه. بحياتي ما شفت متل هيك.. سبحان الله#PrayForJapan pic.twitter.com/0UK1mRuL8d — Badria Rawi (@badriarawi) October 12, 2019

وحذرت دول رعاياها في اليابان من تداعيات إعصار ”هاجيبس“.

وقالت السفارة السعودية في اليابان ”إنها تواصل متابعة آثار إعصار هاغيبس، وتهيب بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المحلية المتعلقة بالكوارث“.

قالت السفارة السعودية في اليابان اليوم:

إنها تواصل متابعة آثار إعصار #هاغيبس وتهيب بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المحلية المتعلقة بالكوارث، كما تنصح بالتأكد من أن جميع أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل في حال انقطاع خدمة الكهرباء -لا سمح الله- pic.twitter.com/PZcp58PLK7 — وكالة انباء المملكة (@anbae_ksa) October 12, 2019

وأظهرت صور نشرها مغردون على ”تويتر“ رفوف محال تجارية فارغة، بعد أن تحسب اليابانيون للإعصار عبر شراء المواد الغذائية.

الشعب يشتري السلع بالمحلات استعدادًا لما سيحدث .. اليابان بعد ساعات راح يضربها واحد من أقوى الأعاصير بالأرض واحتمال يكون اقوى اعصار بتاريخ اليابان، ومن المتوقع تأجيل حلقات الأنمي هذا الأسبوع .. الجدير بالذكر انه الأعاصير بتزايد مرعب هذا العام وأخرها اعصار ظهر بجازان قبل يومين. pic.twitter.com/1Zc3gkRyrb — HANTHL | هانثل (@u2nd1) October 11, 2019

ويعتبر إعصار ”هاجيبيس“ الأقوى تصنيفًا من حيث قوة الأعاصير في العالم، حيث لم يمر على اليابان مثيل له منذ نحو ستين عامًا، وهو يصنف من الدرجة الخامسة عبر العالم.