الأعنف منذ 60 عامًا.. اليابان تترقب إعصار ”هاجيبيس“ (فيديو وصور)

الأعنف منذ 60 عامًا.. اليابان تترقب إعصار ”هاجيبيس“ (فيديو وصور)

المصدر:  فريق التحرير

تعتزم السلطات في اليابان إجلاء أكثر من مليون شخص مع اقتراب أعنف إعصار يمر على البلاد منذ نحو 60 عامًا.

وقالت السلطات اليابانية: إن رجلًا قُتل إثر انقلاب سيارة اليوم السبت في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو، في حين نصحت دوائر حكومية بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية، وبعضها في منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

ومن المنتظر أن يصل الإعصار ”هاجيبيس“ إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء اليوم السبت، بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث دمر أو خرّب 30 ألف منزل وتسبب في انقطاع واسع للكهرباء.

وقال مغردون: إن لون السماء في اليابان بدأ بالتغير منذ ساعات مع بدء تأثير الإعصار.

وحذرت دول رعاياها في اليابان من تداعيات إعصار ”هاجيبس“.

وقالت السفارة السعودية في اليابان ”إنها تواصل متابعة آثار إعصار هاغيبس، وتهيب بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المحلية المتعلقة بالكوارث“.

وأظهرت صور نشرها مغردون على ”تويتر“ رفوف محال تجارية فارغة، بعد أن تحسب اليابانيون للإعصار عبر شراء المواد الغذائية.

ويعتبر إعصار ”هاجيبيس“ الأقوى تصنيفًا من حيث قوة الأعاصير في العالم، حيث لم يمر على اليابان مثيل له منذ نحو ستين عامًا، وهو يصنف من الدرجة الخامسة عبر العالم.

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