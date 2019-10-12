اعتقال ممثلة أمريكية شهيرة في واشنطن (فيديو)

ألقت الشرطة القبض على الممثلة الأمريكية الشهيرة جين فوندا (81 عامًا) في إحدى التظاهرات المناهضة لظاهرة التغير المناخي أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن الشرطة بولاية واشنطن ألقت القبض على الممثلة جين فوندا أمام مبنى الكابيتول وقيدت يديها بالأصفاد.

وصرحت فوندا بعد القبض عليها أن ما دفعها لفعل ذلك هو الناشطة البيئية الصغيرة السويدية الجنسية، غريتا ثونبرج، حيث إنها تشكل الآن مصدر إلهام لها حيث حصلت على إجازة من برنامجها على قنوات ”نتفليكس“ وسافرت لواشنطن من أجل التظاهر.

وكانت فوندا تقف أمام مبنى الكابيتول بجانب معارضين من منظمة Oil Change International وكانوا يهتفون للمطالبة بـ“العدالة المناخية“، وبعد مجيء الشرطة وإلقاء القبض على فوندا هتف لها الحشد الموجود قائلين ”نحن نحبك جين“.

وصرحت فوندا في وقت سابق أنها توقفت عن العمل والأكل والشرب بعدما قرأت التقارير الأخيرة الخاصة بقضية التغير المناخي، وكتبت على موقعها على الإنترنت أنها لن تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي بعد الآن وسط تجاهل المسؤولين وسماحهم للصناعات التي تدمر الكوكب بغرض الربح وجمع الأموال.

وأكدت فوندا أنها ستذهب هي وزميلاتها من الممثلات مثل باميلا أندرسون التي تحدثت إليها بالفعل لمقابلة الرئيس الأمريكي للتأثير عليه بشأن قضية التغير المناخي. وانتقدت فوندا سابقًا أيضًا حاكم ولاية كاليفورنيا السابق جيري براون بسبب تجاهله شركات النفط التي تواصل التنقيب في جميع أنحاء كاليفورنيا.