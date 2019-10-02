جزيرة خليجية ضمن أجمل 30 جزيرة في العالم (صور)

حلت جزيرة ”صير بني ياس“ بدولة الإمارات ضمن أجمل 30 جزيرة في العالم للعام 2019 وذلك حسب ما أظهره استطلاع للرأي شارك فيه نحو 5345 شخصًا.

وجاء اختيار الجزيرة الإماراتية، إلى جانب الجزر الأخرى، بعد سؤال المشتركين عن مواقعهم المفضلة، إلى جانب استخدام بيانات من مواقع خبرات المسافرين وآرائهم إضافة لآراء فريق التحرير الخاص بها.

وتعتبر جزيرة ”صير بني ياس“ واحدة من المواقع الثمانية التي تشكل جزر الصحراء في منطقة ”الظفرة“، بواجهتها الطبيعية البرية وأنشطة المغامرة المتنوعة، وتضم فندقًا فئة 5 نجوم وفللاً فاخرة، وإسطبلات ومواقع تاريخية.

وجاءت جزيرة ”فلاتي“، وهي جزيرة صغيرة قبالة ساحل أيسلندا في المرتبة الأولى كأجمل جزيرة في العالم، ويبلغ عدد سكانها 5 أشخاص فقط، وتوصف بأنها وحي للفن والأفلام.

وحلت في المرتبة الثانية جزيرة ”بالاوان“ في الفلبين، بينما احتلت جزيرة ”إسبيريتو سانتو“ في دولة ”فانواتو“ المطلة على المحيط الهادئ المرتبة الثالثة، وجاءت ”سوماروي“ الواقعة قبالة سواحل النرويج في المرتبة الرابعة، وفي المركز الخامس كانت جزيرة ”كوركولا“ في كرواتيا حاضرة.