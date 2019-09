مشاهد مذهلة من ولاية ”الدقم“ العُمانية بعد إعصار ”هيكا“ (فيديو)

View this post on Instagram

أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن انتهاء التأثير المباشر للحالة المدارية "هيكا". وأكد حساب الهيئة العامة للطيران المدني في موقع التواصل "تويتر" في بيان أنه "لا يوجد أي احتمال لأي تأثيرات مباشرة من العاصفة المدارية هيكا"، لافتًا إلى أن هناك فرصة استمرار وجود تأثيرات غير مباشرة قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي الوسطى وظفار خلال الـ 24 ساعة القادمة وأمطار متفرقة مساء على جبال الحجر. وكانت الأرصاد العمانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تراجع تصنيف إعصار "هيكا" إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تراوحت بين 45 و 55 عقدة.