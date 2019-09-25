مشاهد مذهلة من ولاية ”الدقم“ العُمانية بعد إعصار ”هيكا“ (فيديو)

أظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان الآثار التي خلفها إعصار ”هيكا“ قبل تراجع قوته، خاصة على ولاية الدقم التي وقعت تحت تأثيره مباشرة، أمس الثلاثاء.

ورغم الأضرار التي خلفها الإعصار على الولايات والمناطق التي ضربها، إلا أنه أظهر في المقابل سحر الطبيعة، في مشاهد مذهلة وثقها ناشطون من ولاية الدقم بالمنطقة الوسطى في السلطنة.

والتقطت صور جوية طريقًا في ولاية الدقم بعد تأثير ”هيكا“، ما لبث أن تلقفه ناشطون، نظرًا للمشهد الفريد الذي يظهر في المقطع، حيث حوّل صحراء شاسعة إلى بحيرة خلابة.

#هيكا تصوير جوي ل ولاية الدقم

25/9/2019 pic.twitter.com/6baTxjWyPp — ثويني ظبيب الجنيبي (@Thaweny21) September 25, 2019

لقطات من ولاية الدقم صباح هذا اليوم بعد مرور اعصار هيكا بالامس فليل

والحمدلله على بركة الامطار و الخيرات pic.twitter.com/lIRgDjqeBe — Abdullah (@AAM1226) September 25, 2019

الدقم بعد الإعصار هيكا pic.twitter.com/y3s4AyxKcu — ابوخالد السناني (@GEsLymIfDWYzgDX) September 25, 2019

وشهدت الدقم أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة وفيضانات، أمس الثلاثاء، بعد أن داهمها الإعصار ليغادرها اليوم بعد بدء انحساره عن السلطنة.