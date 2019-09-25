مشاهد مذهلة من ولاية ”الدقم“ العُمانية بعد إعصار ”هيكا“ (فيديو)

مشاهد مذهلة من ولاية ”الدقم“ العُمانية بعد إعصار ”هيكا“ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان الآثار التي خلفها إعصار ”هيكا“ قبل تراجع قوته، خاصة على ولاية الدقم التي وقعت تحت تأثيره مباشرة، أمس الثلاثاء.

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أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن انتهاء التأثير المباشر للحالة المدارية ”هيكا”. وأكد حساب الهيئة العامة للطيران المدني في موقع التواصل ”تويتر“ في بيان أنه ”لا يوجد أي احتمال لأي تأثيرات مباشرة من العاصفة المدارية هيكا“، لافتًا إلى أن هناك فرصة استمرار وجود تأثيرات غير مباشرة قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي الوسطى وظفار خلال الـ 24 ساعة القادمة وأمطار متفرقة مساء على جبال الحجر. وكانت الأرصاد العمانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تراجع تصنيف إعصار ”هيكا“ إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تراوحت بين 45 و 55 عقدة. #إرم_نيوز #الدقم #هيكا #عمان_مستعده #مصيره #الحاله_المداريه #سلطنة_عمان #اعصار #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #oman #Hikaa #اعصار_هيكا

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ورغم الأضرار التي خلفها الإعصار على الولايات والمناطق التي ضربها، إلا أنه أظهر في المقابل سحر الطبيعة، في مشاهد مذهلة وثقها ناشطون من ولاية الدقم بالمنطقة الوسطى في السلطنة.

والتقطت صور جوية طريقًا في ولاية الدقم بعد تأثير ”هيكا“، ما لبث أن تلقفه ناشطون، نظرًا للمشهد الفريد الذي يظهر في المقطع، حيث حوّل صحراء شاسعة إلى بحيرة خلابة.

وشهدت الدقم أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة وفيضانات، أمس الثلاثاء، بعد أن داهمها الإعصار ليغادرها اليوم بعد بدء انحساره عن السلطنة.

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