ترامب يسخر من خطاب الناشطة ”غريتا تونبرغ“ حول التغير المناخي

المصدر: ا ف ب

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الناشطة في البيئة ”غريتا تونبرغ“، التي ألقت خطابًا مؤثرًا أمس الاثنين أمام الأمم المتحدة، وكتب في تغريدة أنها ”تبدو شابة سعيدة جدًا“، ما أثار موجة استهجان واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الشابة السويدية (16 عامًا) التي أصبحت رمز تحرك الشباب لمكافحة التغير المناخي، الاثنين، خطابًا أمام قادة العالم الذين عقدوا قمة حول المناخ، سائلة إياهم وصوتها يرتجف فيما حاولت حبس دموعها ”كيف تتجرأون!“.

وقالت: ”يجب أن أكون في المدرسة في الجانب الآخر من المحيط“. وتابعت ”كيف تتجرأون؟ لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة“. وتابعت ”تنهار أنظمة بيئية بأكملها.. وكل ما يهمكم هو المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟ كيف تتجرأون؟“.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة ساخرًا ”تبدو شابة سعيدة جدًا تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم. من الرائع جدًا مشاهدتها!“.

ونشر دونالد ترامب المعروف باستخفافه بقضايا المناخ، والذي سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، تغريدته فوق لقطة من خطاب غريتا تونبرغ أمام الأمم المتحدة.

وأثارت تغريدته استهجانًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وحصدت 16 ألف رد خلال ثلاث ساعات، معظمها كانت تهاجم ترامب.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”دونالد ترامب يهاجم شابة بريئة، هذا أمر مقزز تمامًا“، لكن آخرين اتهموا الشابة السويدية بأنها تعرضت ”لغسل دماغ“.

وتواجد ترامب وتونبرغ لفترة وجيزة في نفس القاعة عند وصولهما إلى القمة، وأظهر شريط فيديو تونبرغ تنظر بغضب إلى الرئيس الأمريكي حين مر برفقة مساعديه.