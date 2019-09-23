مستشار روحاني: الظروف البيئية هي ما يهدد بلادنا وليس أمريكا وإسرائيل

قال مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس منظمة حماية البيئة، عيسى كلانتري، إن الظروف البيئية التي تشهدها بلاده في الفترة الراهنة، هي ما تهدد إيران وليس أمريكا وإسرائيل.

ولفت إلى تعاظم الأزمات التي تواجهها إيران في هذا الصدد، من نقص المياه والموارد الطبيعية.

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء ”ايرنا“، عن كلانتري قوله، يوم الاثنين، خلال كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: ”إن أمريكا وإسرائيل ليستا ما يُهدد أراضينا اليوم، وإنما ما يهددنا هو الظروف البيئية ونقص مصادر المياه وأنواع الأعشاب والحيوانات“.

وأضاف كلانتري، مخاطبًا الطلاب الإيرانيين: ”إن الحفاظ على البيئة من دون تعليم أمر مستحيل، وإن لم نُحط بثقافة الحفاظ على البيئة، فلا يُمكننا توفير مصادر للأجيال القادمة، وهذه ضمن مسؤولياتكم“.

وأشار مستشار الرئيس الإيراني إلى تعاظم أزمات البيئة التي تواجهها بلاده، من نقص المياه وإسراف استهلاكها، وكذلك نقص المصادر الطبيعية واستهداف الحيوانات النادرة، لافتًا إلى اقتراحه لوزارتي التربية والتعليم والعلوم بتدريس مواد إجبارية للطلاب حول الحفاظ على البيئة.

وأظهرت دراسة أخيرة لمركز أبحاث البرلمان في إيران، أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإضرار بالبيئة، تكلف البلاد نحو 8.5 مليار دولار سنويًّا، فضلا ًعن تهديد صحة وسلامة المواطنين.

وحذرت الدراسة، من عدم إعطاء المسؤولين والجهات المعنية القدر الكافي من الاهتمام بملف البيئة والخسائر الاقتصادية المترتبة عليه.