الإعصار ”دوريان“.. كارثة ”تاريخية“ تجتاح السواحل الأمريكية (فيديو)

تواجه الولايات المتحدة إعصار ”دوريان“ أحد أكثر العواصف الاستوائية شراسة، والتي تضرب البلاد منذ عقود، متنقلة على طول الساحل الأمريكي، ومخلفة وراءها أضرارًا جسيمة.

واشتد ”دوريان“ ليتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة وفق مقياس سافير – سمبسمون الذي يضم 5 فئات، ويتحرك غربًا بسرعة 8 أميال في الساعة (13 كم/ساعة).

ويعتبر ”دوريان“ ثاني أسرع إعصار يضرب مناطق المحيط الأطلسي في العصر الحديث، متجهًا لتسجيل أرقام قياسية.

ووصفت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية الإعصار بأنه ”يسير بخطى حثيثة لصنع التاريخ“، بعد أن وصلت سرعته إلى 185 ميلًا، ليصبح أقوى إعصار يضرب جزر البهاما على الإطلاق.

Walk through storm-hit Elbow Cay shows extent of destruction in Hope Town as Hurricane Dorian lashes the Bahamas. https://t.co/cH8sAKuRWQ pic.twitter.com/WSNORsZu4o

وسجل الإعصار ثاني أعلى سرعة رياح لإعصار في أي مكان في المحيط الأطلسي منذ العام 1950، وهو يأتي متعادلًا في المرتبة الثانية مع الإعصارين ”بويلما“ العام 2005، و“جيلبرت“ العام 1988، فيما يعتبر الإعصار ”آلان“ العام 1980، الأقوى على الإطلاق، حيث بلغت سرعة رياحه 190 ميلًا (305.78 كم/ ساعة).

ورفع الإعصار ”دوريان“ من مستوى قلق الحكومة الأمريكية، ودفع الرئيس دونالد ترامب لإلغاء زيارة خارجية، للوقوف على آخر مستجداته، والذي قد يتحول إلى كابوس حقيقي وكارثة بالنسبة للولايات المتحدة.

Hurricane Dorian has struck the Bahamas, bringing powerful winds and damaging rains. In response, The hurricane is expected to approach the Florida coast from late Monday through Tuesday, and then move northward along the US East Coast. pic.twitter.com/Qh7iC3kTbz

ويواجه الساحل الجنوبي الشرقي بأكمله تقريبًا، من جنوب فلوريدا حتى كاروليناس، خطر الإعصار.

ووفقًا لتقديرات أولية من السلطات ومسؤولي الصليب الأحمر، فإن الكثير من الناس يفتقرون لمأوى مناسب، لمواجهة ”دوريان“، الذي تسبب بالفعل بأضرار جسيمة في جزيرتي أباكو وغراند باهاما، ملحقًا أضرارًا بـ13,000 منزل على الأقل، فيما أدت الفيضانات الواسعة إلى تلوث الآبار بالمياه المالحة.

Video of the Grand Bahama International Airport currently being flooded with water #HurricaneDorian #PrayForTheBahamas #Freeport pic.twitter.com/GQl5zlWU9w

ويحاول مسؤولون وخبراء طقس، أن يكونوا على مستوى الإعصار، الذي يتحرك بسرعة شديدة، دون قدرة على احتوائه، حيث تسبب باحتياجات واسعة للمأوى للعديد من الناس الذين تشردوا، إلى جانب الحاجة إلى دعم اقتصادي عاجل، وكذلك الحصول على المياه النظيفة والمساعدة الصحية.

وكان إعصار دوريان قد تحرك، الإثنين، باتجاه جزر الباهاما، حيث بلغت سرعته 165 ميلًا في الساعة، ورغم انخفاض سرعة الإعصار، إلا أنه سيظل مصنفًا في الفئة الخامسة خلال اليومين المقبلين.

Bahamas suffer ‘huge damage’ as hurricane Dorian slams into islands with winds of 220mph pic.twitter.com/lhICuQ3iLs

وحذّر المركز الوطني الأمريكي للأرصاد، من نتائج ”كارثية“ في جزر الباهاما، التي يقطنها 50 ألف شخص، ويواجهون رياحًا قوية بلا هوادة.

وقال مركز الأعاصير: ”إن مزيجًا من العاصفة الخطيرة والمد والجزر سوف يتسبب في غمر المناطق الجافة القريبة من الساحل؛ بسبب المياه المتدفقة التي تنطلق من الشاطئ إلى الداخل“.

Major flooding in New Providence due to #HurricaneDorian . This is over at Atlantis. pic.twitter.com/e7WCArXSpB

وما زالت جزر البهاما رازحة تحت الإعصار دوريان مع أمطار غزيرة ورياح وصلت لسرعة 300 كلم في الساعة، فيما أخلت السلطات الآلاف من سكان المناطق الساحلية، في محاولة للحد من أضرار الإعصار.

ويتابع خبراء الأرصاد الإعصار بقلق، حيث من المتوقع أن يتحول نحو الشمال ويتجه إلى ولاية فلوريدا، موازيا لساحل البر الرئيسي.

In a slow, relentless advance, Cat. 5 Hurricane Dorian kept pounding at the northern Bahamas early Monday, as one of the strongest Atlantic storms ever recorded caused catastrophic damage. pic.twitter.com/YbYgDyWfnK

وتحتفظ الفلبين بذكرى سيئة عن الإعصار دوريان، الذي ضرب إقليم الباي في شرق البلاد في الأول من يناير/كانون الثاني 2006، بسرعة رياح بلغت أكثر من 150 كم/ساعة، وصاحبته فيضانات وانهيارات طينية ورماد بركاني، متسببًا بغمر 5 قرى بالطين والصخور المحطمة، ومقتل نحو 400 شخص، وتحطيم 300 قرية وأكثر من 13000 منزل.

This video captures the devastation in the Bahamas as Hurricane Dorian continues to pound the country.

“There’s damages everywhere around my area,” one eyewitness said. “Cars and houses destroyed. This is what’s left of Marsh Harbour. This needs to end.” https://t.co/FAyq5Hajm4 pic.twitter.com/COn8Vn3Cuj

— CNN (@CNN) September 2, 2019