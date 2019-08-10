أمطار مفاجئة تلطف حرارة الجو على ضيوف الرحمن أثناء وقوفهم بجبل عرفة (فيديو)

انهمرت، اليوم السبت، وبشكل مفاجئ أمطار غزيرة على حجاج بيت الله الحرام، أثناء وقوفهم على جبل عرفة في أعظم أركان الحج.

ووقف أكثر من مليوني حاج، اليوم السبت، على صعيد عرفات الطاهر لقضاء الركن الأعظم من الحج.

أمطار مفاجئة تلطف حرارة الجو على ضيوف الرحمن أثناء وقوفهم بجبل عرفة أعظم أركان الحج#إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/9Zm7XPDrhk — إرم نيوز (@EremNews) August 10, 2019

وبدأ الحجاج منذ ساعات فجر اليوم بالتوافد إلى جبل عرفات، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ويمضي الحجيج وقتهم في عرفات الذي يوافق التاسع من ذي الحجة في العبادة وذكر الله والتلبية والدعاء، ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة الواقع غرب مشعر منى، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، قبل ”النفرة“ بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة.