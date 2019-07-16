العالم العربي يشهد خسوفًا جزئيًا للقمر (فيديو وصور)

تشهد دول عربية عدة، مساء اليوم الثلاثاء، خسوفًا جزئيًا للقمر.

وأفادت الحسابات الفلكية للدليل الفلكي السنوي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته حتى نهايته تبلغ مدة قدرها 5 ساعات و38 دقيقة تقريبًا، وفق تقارير إعلامية.

وبدأت ملاحظة الظاهرة الفلكية، والتي لن تتكرر قبل 4 سنوات من الآن، في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الساعة الثانية عشرة من صباح الأربعاء، ونشر حساب مركز الفلك الدولي على ”تويتر“ صورًا للظاهرة.

بدأ الآن (00:02) الخسوف الجزئي للقمر. وسيصل ذروته بعد ساعة ونصف من الآن pic.twitter.com/qkNeJnz4WI — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 16, 2019

وفي السعودية، نشر ناشطون صورًا لبداية الخسوف في المملكة، كما أدى المصلون صلاة الخسوف بالحرم المكي.

عاجل ????

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بدء #صلاة_الخسوف بالحرم المكي حيث يؤم المصلين الشيخ عبدالله الجهني.

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.#خسوف_القمر pic.twitter.com/sCwsXAcllj — خبر عاجل (@AjelNews24) ١٦ يوليو ٢٠١٩

وفي مصر فتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أبوابه، مساء اليوم الثلاثاء، لكل فئات المجتمع من المتخصصين، والهواة، والمهتمين، لرصد الظاهرة .

وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و38 دقيقة تقريبًا، و يتوافق توقيت الخسوف مع توقيت اكتمال هلال شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية بدرًا.