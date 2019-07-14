العاصفة ”باري“ تجتاح شمال غرب ولاية ”لويزيانا“ الأمريكية

اجتاحت العاصفة المدارية ”باري“ شمال غرب ولاية لويزيانا الأمريكية، يوم الأحد، لتنذر بهبوب أعاصير وسقوط ما يصل إلى 38 سنتيمترًا من الأمطار في بعض المناطق مما سيتسبب في فيضانات تهدد الحياة على طول نهر المسيسبي.

ووصلت العاصفة باري إلى اليابسة كإعصار من الفئة الأولى يوم السبت، لكن سرعان ما ضعفت إلى عاصفة مدارية وهي الآن على بعد 85 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة شريفبورت وبلغت أقصى سرعة للرياح فيها 65 كيلومترًا في الساعة صباح يوم الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، إن من المتوقع سقوط ما يصل إلى 38 سنتيمترًا من الأمطار في بعض أجزاء جنوب ووسط لويزيانا يوم الأحد.

على صعيد متصل ذكر مكتب السلامة والإنقاذ البيئي في الولايات المتحدة يوم الأحد أن إنتاج النفط الخام في المناطق الأمريكية في خليج المكسيك هبط بنحو 73% أو ما يساوي 1.38 مليون برميل يوميًا بسبب العاصفة المدارية باري.

وأضاف المكتب أن إنتاج الغاز الطبيعي من المنصات البحرية في شمال خليج المكسيك انخفض بنسبة 62% أو ما يساوي 1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وأوضح أن 283 منصة في المجمل، أي 42%، لا تزال مغلقة في خليج المكسيك.