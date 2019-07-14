ارتفاع عدد قتلى الأمطار الموسمية في نيبال إلى 47 وعشرات المفقودين والمصابين‎

ارتفع عدد قتلى السيول والانهيارات الأرضية الناتجة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية في نيبال، اليوم الأحد، إلى 47، إضافة إلى عشرات المفقودين والمصابين.

وهطلت أمطار موسمية غزيرة بشكل متواصل على مناطق في نيبال، ذات الطبيعة الجبلية، منذ يوم الخميس؛ ما أدى لغمر مساحات شاسعة من الأراضي بالمياه التي اجتاحت المنازل -أيضًا- ودمرت جسورًا وطرقًا في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنّ ”47 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 28 إضافة إلى فقد 29 آخرين“.

وبثت محطات تلفزيونية لقطات تظهر أسطح المنازل وقد غمرتها مياه الفيضانات في السهول الجنوبية وسكانًا وهم يخوضون في مياه تصل إلى مستوى صدورهم ويحملون متعلقات على رؤوسهم.

وقال مسؤولون، إنّ هطول الأمطار قلّ في بعض المناطق، لكن منسوب المياه في بعض الأنهار في شرق البلاد لا يزال فوق مستوى الفيضان، فيما ناشدت السلطات السكان باستمرار توخي الحذر.

ومن بين الأنهار التي لا تزال فوق مستوى الفيضان نهر كوسي الذي يمتد إلى ولاية بيهار في شرق الهند.

وتثير زيادة منسوب ذلك النهر مخاوف شديدة في الهند ونيبال، منذ فاضت مياهه عن ضفافه في عام 2008، وغيَّر مساره ليُغرق مساحات واسعة ويُلحق أضرارًا بأكثر من مليوني شخص في بيهار، فيما لقي نحو 500 شخص حتفهم في الكارثة.