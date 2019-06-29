أبو ظبي تستضيف اجتماعًا دوليًا حول المناخ‎

المصدر: ا ف ب

تنطلق الأحد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، فعاليات ”اجتماع أبو ظبي للمناخ“ بمشاركة ما يزيد على 1000 مسؤول، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيناقش المجتمعون مسودات القرارات التي سيتناولها جدول أعمال ”قمة الأمم المتحدة للمناخ“، التي ستعقد في نيويورك، في أيلول/سبتمبر المقبل.

ويأتي الاجتماع، الذي يستمر يومين، بالتعاون بين الإمارات ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام للمنظمة.

وتشمل قائمة الشخصيات المشاركة في الاجتماع عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، وعددًا من الدول الأكثر تأثرًا بالكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي والتكيف معها.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، في بيان، إنه ”بالشراكة مع الأمم المتحدة، تستضيف عاصمتنا مناقشات أساسية هامة حول الخطوات التالية التي ينبغي على صناع القرار حول العالم اتخاذها لمواجهة التغير المناخي“.